Minipíldoras para su salud | Cuidados para antes de una cirugía

Alondrita regresó muy preocupada. Le habían detectado piedras en la vesícula y ésta estaba inflamada, según su ultrasonido. Alondrita estaba alarmada pues solo había tenido pocas molestias después de comer, como si fuera una indigestión que se le quitaba con carbonato. Otros doctores le habían dicho que era gastritis. Ahora había ido con otro médico que le pidió un ultrasonido de hígado y vías biliares y entonces inició su preocupación, pues el médico le dijo que de cada 100 “gastritis”, 99 eran problemas de piedras en la vesícula. Ahora le dijeron que tenía que operarse de forma electiva, pues no cursaba con un cuadro agudo, afortunadamente. Qué hago Don Lucas, le preguntó al médico del barrio con el que llevaba amistad y que era tocayo y colega del Evangelista. Pues prepararte para que te operen lo más pronto posible, y realizarte los exámenes complementarios que te solicitaron. Tienes la ventaja de no reunir las cuatro “F” (efes), que a los médicos nos hacen pensar en que tienes problemas de la vesícula y derivan del inglés, la primera, mujer=Female; cuarentona=Fourty; multípara= Fertility y gorda=Faty. Por lo pronto pierde esos kilitos que te sobran, es muy bueno que los pacientes tiendan a tener su peso ideal y si hay oportunidad de controlar el peso, entonces tendrán que llevar una dieta para bajar de peso, no solo los pacientes que como tú, Alondrita, padecen de la vesícula, si no también aquellos que se vayan a operar en forma programada, ¡Todos los mexicanos deberíamos estar a dieta! Es decir cambiar nuestros hábitos de comer antojitos y comida chatarra. Dado que en las instituciones gubernamentales tardan en que les toque la cirugía, entonces el tiempo se puede aprovechar en obtener un peso más cercano al ideal y se podría hacer una cita con el o la Nutriologa; una pérdida de 5Kg ayuda mucho, sobre todo si se operarán de algún problema vascular, como las varices. Hasta eso, que tú estas llenita, pero no te sobra tanto peso. Tampoco has tenido muchos chilpayates. Las mujeres es obvio que para una cirugía programada no deberán estar embarazadas y por lo tanto pues tendrán que tener algún método de planificación familiar, esto también entra en la preparación prequirúrgica. Entre más edad se tenga, y si ya rebasaste los cuarenta, aunque no se te note, te tendrán que hacer una valoración que incluye una radiografía de tórax y un electrocardiograma( EKG), además de la consulta con el médico Internista o el Cardiólogo, más si tienes alguna enfermedad del corazón. ¡Qué bueno que no fumas!, porque la nicotina, además de arrugarte la piel de la cara y luego andas gastando en cremas para rejuvenecer, que son muy caras, también tiene efectos sobre el corazón, los pulmones y algo que la propaganda no dice es que tapan las arterias de las piernas y los pies y entonces tienes problemas circulatorios que se agravan si tienes diabetes y eso lleva a amputaciones del pie diabético. Tu hígado participa durante la cirugía, eliminando los anestésicos y entre mejor esté su función pues te irá mejor, por eso te pidieron las pruebas de función hepática y te descartarán que hayas tenido hepatitis, pues de adolescente estuviste amarilla una vez. La programación de una cirugía permite cumplir objetivos como es el control del azúcar, de la presión arterial, de tu dieta y controlar los medicamentos que estés tomando. Hay personas que consideran que la aspirina o ácido acetíl salicílico que toman no es un medicamento, porque es una dosis baja, aunque lo tomen todos los días. En ellos la coagulación está prolongada para protegerlos de un infarto o un problema cerebral, sin embargo durante una cirugía pueden sangra mucho. En fin Alondrita, tú tranquila, y si ya arreglaste lo de tu credencial del IFE, tienes tiempo de recogerla antes de tu cirugía y votar por el bien de México.