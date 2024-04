Minipíldoras para la salud | Los niños y las mascotas

La convivencia del hombre (como especie), llevó a la domesticación de algunos animales, que luego le ayudaron a labores agrícolas y ganaderas. Los animales fueron adaptados para vivir junto a las familias.

Ahora se ha creado una industria para que los animales sean tratados casi como humanos. Los dueños tienen la responsabilidad de su cuidado, más si son “mascotas” en el sentido estricto y no a las que se refiere el Ejecutivo. Fijate que actualmente se venden alimentos especiales, ropa y juguetes, y obviamente requieren de un servicio de médicos veterinarios para sus vacunas y atención si enferman. -Todo eso está muy bien- dijo Alondrita a Esculapito el médico interno.

También he sabido que hay enfermedades que trasmiten las mascotas. Efectivamente, respondió el futuro galeno, iniciaré por decirte que las mascotas tiene un efecto psicológico en los niños e inicia por el lazo de afecto que se crea entre el niño o la niña y el animalito, no importa la especie que sea.Influye para que se cree un sentido de responsabilidad y cuidado, y de no agresión hacia los animales.

Los perros y gatos son los animales que más frecuentemente encuentra uno en casa, y son potencialmente transmisores de enfermedades causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos. Generalmente esto se trasmite más a humanos que tienen problemas de inmunodeficiencias causadas por enfermedades o tratamientos como por ejemplo los esteroides o los medicamentos para tratar el cáncer. Afortunadamente después que el químico y microbiólogo frances Louis Pasteur, desarrolló la vacuna de la rabia y la aplicó por primera vez a un niño el 6 de julio de 1885, luego que fuera mordido por un perro rabioso y se salvara de una enfermedad hasta entonces mortal, se ha tenido la precaución de vacunar a perros y gatos contra esta enfermedad, por cierto también han bajado el número de vacunados por los servicios de salud oficiales.

Otro problema son las lesiones, en ocasiones muy graves, que dejan cicatrices o mutilan a los infantes, sobre todo perros que son entrenados irresponsablemente para pelea o “guardianes” o que accidentalmente un niño se acerca a ellos cuando están comiendo. Los niños son muy dados a besar a los perros y gatos, y esto puede transmitirles parasitosis como la Toxocariasis, que es causada por una lombriz intestinal. Dentro del cuidado prenatal de los niños, se debe cuidar que las futuras mamás no se hayan contagiado con un parásito que se llama Toxoplasma gondii que da la Toxoplasmosis. Este parásito se desarrolla en el intestino de los gatos y su excremento puede contaminar los alimentos o bien a la mujer gestante si tiene que limpiar el arenero del gato.

Al bebé le puede causar retraso mental y ceguera. Lo mejor es no tener gatos, pero si lo quiere mucho, la mujer debe usar cubrebocas al limpiar la popo del gato. También hay una enfermedad que se llama “enfermedad por arañazo de gato” y es causada por una bacteria que vive en los gatos: la Bartonella henselae y causa una “roncha” local y aumento ganglionar regional, además de fiebre que no tiene explicación. Puede ser leve y controlarse en unos tres días, pero también puede ser grave y causar endocarditis o sea una afección del corazón.

Algo más leve es que los perros y gatos pueden contagiar de tiña a los niños lo que les da lesiones secas y escamosas en la piel. El consejo para los niños, es que deben lavar sus manos después de jugar con su mascota, sobre todo antes de comer, no besarlos,que no compartan alimentos o se lleven objetos a la boca, sobre todo en niños pequeños. ¡Qué los quieran mucho, pero tampoco que duerman en la cama! dijo por último Alondrita.