Minipíldoras para la salud | Igual o similar

Te puedo preguntar algo Esculapito, dijo Mariquita al joven prospecto de galeno. ¿Cómo es eso de que ahora por ley los médicos deben recetar medicamentos similares? Lo escuche en el radio, y que era lo que habían aprobado los Senadores. No Mariquita, lo que aprobaron los Senadores, fue que por ley las recetas médicas deben llevar el nombre comercial del medicamento, pero también deben llevar el nombre de la sustancia que contienen. La responsabilidad de lo que se adquiera depende del paciente.

Esto es para la atención médica a nivel particular. Desde hace muchos años, en las instituciones de salud se prescribe la sustancia activa del medicamento. Con razón cuando voy por mi receta a la institución de salud más grande de México, o sea el IMSS, me recetan losartan y no con el nombre comercial. A veces como que la cajita esta muy chafa. Es que los medicamentos no son iguales, aunque así parezca, dijo Esculapito.

Los medicamentos tienen sustancias que producen los laboratorios químicos especializados y requiere de investigación tanto a nivel químico, en animales y estudios clínicos que implican una inversión económica grande. Esto desarrolla medicamentos que se llaman de patente o innovadores. Estos se venden con el nombre de una marca comercial y además el nombre de la sustancia activa. Eran los que los médicos, sobre todo los que ya tienen años ejerciendo la medicina, prescriben en la receta, que es un documento legal, que debe llevar el nombre del médico, su o sus cédulas profesionales, la universidad o universidades de que haya egresado y en ocasiones el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, además de las certificaciones que tenga el médico.

Todo esto es por ley, no porque el doctor sea presumido. Tampoco son iguales los medicamentos similares y los genéricos. Los genéricos han pasado pruebas para demostrar que se pueden dar igual que el medicamento de patente porque demostraron que tienen el mismo efecto que el original, en el cuerpo humano. El Consejo de Salubridad General mantiene actualizada la lista de los medicamentos genéricos intercambiables, según el reglamento de la Ley General de Salud.

Los medicamentos similares, también se llaman productos copia y estos no han pasado pruebas de que sean intercambiables, aunque tengan la misma sustancia que los productos de patente. Lo que puede hacerlos variar es la forma de preparación o los aditivos que se usen al prepararlos lo que puede hacer que el comportamiento en el organismo no sea el mismo que el original, y por lo mismo no pueden ser considerados como intercambiables.

Lo cierto es que para nosotros los médicos, al cumplir con la ley, al prescribir con el nombre comercial y la sustancia activa, se vuelve problema que lo cambien, y esto también es un delito, ya que solo cuando lo prescrito no esté disponible, se podrá autorizar. La nueva ley hace que el paciente pueda decidir cual medicamento comprar. Los pacientes nos hablan diciendo que tuvieron un efecto secundario o adverso, como ronchas y al pedir informes nos dicen que es una pastillita blanquita y chiquita de una cajita azul, cuando nosotros le prescribimos una pastilla, grande, azul de cajita blanca y con el nombre comercial. Por esto ahora será más difícil para el médico saber que medicamento realmente le dieron en la farmacia al paciente. Por lo tanto, siempre será mejor el original que la copia. Y ahora Mariquita, corra a votar y salve a México.

