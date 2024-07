Minipíldoras para la salud | Intensamente triste

¡Hola Alondrita! ¿Por qué tan contenta? Fíjese Doña Angustias, que vengo de ver en una película y fue en una sala de esas como las de mis papás, bien retro y con palomitas, aunque me costó mucho presupuesto completar el combo, que hasta me sentía como el personaje de Tristeza. En buena onda, explican como trabaja nuestra mente lo que llamamos sentimientos. Ahora el trabajo mental se enfoca en un adolescente y los cambios que surgen conforme vas creciendo y dejas de ser niña o niño, pues en este caso, si hay diferencia no solo en el lenguaje, si no también en los conceptos que tengas del mundo. En Intensa Mente 2 te hacen ver de una forma más ligera los sentimientos.

Tienes razón Alondrita, terció Don Segismundo Froindoso, estudioso de la conducta a través de su especialidad médica, la Psiquiatría. Desde tiempos remotos, por ejemplo Sófocles, el griego que escribía tragedias, hizo que en sus obras aparecieran los sentimientos humanos y en lugar de ser una computadora, eran los dioses los que causaban la problemática mental. Durante la adolescencia hay cambios que se deben a la producción de sustancias que se llaman hormonas y destacan las que dan lugar a los cambios que nos definen como mujeres u hombres. Por eso es importante que los adolescentes tengan conocimiento de algo que se llama depresión, y que describiríamos como una tristeza extrema, o una falta de motivación para realizar actividades cotidianas.

Es importante detectar en los adolescentes este tipo de enfermedad, ya que puede llevarlos inclusive al suicidio. Se inicia muchas veces por la problemática de lo que ahora llamamos familias disfuncionales, en donde papel que juega cada miembro de la familia han sido alterados por las circunstancias sociales. Esto habrá que tomarlo en cuenta en niños que ahora tienen dos mamás hombres y otras variaciones de la familia, ya que las leyes disque son incluyentes, pero no ven las consecuencias futuras.

Tal vez tendré más trabajo dijo don Segismundo. Otro mito que hay que quitar es el de que los adolescentes no requieren tratamiento médico y “ya se le pasará”. La situación de la enfermedad mental puede llevarlos a aislarse, a veces cuando “sufren enamoramiento” y entonces los papás o los cercanos a ellos vuelven a decir: “ya se le pasará”. A veces se requiere la administración de medicamentos antidepresivos, que deben ser recetados por un médico y de preferencia con apoyo de un especialista en Psiquiatría, que ayuden o sean parte de una terapia integral psicológica y psiquiátrica.

Se fija Doña Angustias, que en ningún momento he dicho que estos muchachos estén “locos”. La salud mental es parte de nuestro bienestar biopsicosocial. Platicaba con Esculapito, que ya casi irá a servicio social. Me refirió que hace un año, se inauguró en Cd. Fernández, S.L.P. una casa de Salud Mental. En ella se atienden a muchachos con depresión que se detectaron como parte del proyecto MAPSI. Hay un médico que los atiende presencialmente y hay telepsiquiatría apoyados por el Instituto Nacional de Psiquiatría, desde donde se conecta la Dra. Sofía Vázquez, Psiquiatra.

Corresponde a los Servicios Médicos Municipales y ha recibido apoyo por parte del Dr. Marco Antonio González Jasso actual Presidente Municipal. La Fundación Río Arronte brindó apoyo económico. El proyecto global lo dirije la Dra. Lina Díaz Castro, Psiquiatra. Se brinda atención continua. Esto suma a las actividades de salud mental de las autoridades de Servicios de Salud del Estado. Esculapito esta interesado en ir como parte de su servicio o bien, espera que por ley este tipo de atención médica a la salud mental, lograra que llegara a más municipios del Estado. Nos deprimiría que no se aprovechara la experiencia de la casa de salud mental, finalizó don Segismundo.