Minipíldoras para la salud | Preparación para las vacaciones

¡Mira nomás Alondrita! ¿A dónde vas con esas petacas y ese short (Chort o pantaloncillos cortos) que casi deja ver todo lo que tienes? - Pues me voy de vacaciones de Semana Santa- respondió Alondrita. ¿Cómo, entonces no irás a los servicios religiosos? Volvió a preguntar Mariquita. No, este año voy a ir a la playa, y por eso voy bien preparada. ¿Y la Procesión del Silencio? -Pues este año no iré-, volvió a decir Alondrita, ya que solamente tendré vacaciones durante Semana Santa.

Fíjese Mariquita que mis patrones antes nos daban el Jueves y Viernes Santos, pero desde que se cambió la ley para más vacaciones, pues ahora nos los incluyen en los días vacacionales, como lo hicieron la mayoría de los patrones desde la década de los sesentas del siglo pasado. Por eso cambió la devoción por la diversión, además de la derrama económica que se daja en los lugares turísticos, yo ya llevo bien llenita mi tarjeta de débito y por las dudas me llevo la de crédito, además de algunas moneditas para los niños que mueven la panza.

Me preparé con un buen bloqueador solar para evitar las quemaduras y re sequedad, que luego arde la piel muy feo. Fíjese que me dijo Esculapito, el interno de medicina, que son quemaduras de primer grado y que la piel tarda al rededor de un mes en sanar completamente. El bloqueador solar tiene que ser del número más alto, de ese que le ponen a los niños, que es el que protege más de los rayos UV, o sea, los rayos ultravioleta, me entiende, verdad Mariquita, además debe ser eco-frendly o sea, que no contamine el agua. Como soy de piel blanca ( Alondrita es apiñonadita) me tengo que proteger contra el cáncer de piel. Llevo también mis sandalias y mis zapatos todo terreno, además de mis zapatos para nadar, esos que son impermeables e impiden que te lastimen las piedras o los erizos de la playa. Estos sapatos son para la playa y no para meterlos a albercas, como vi el otro día a un señor que salió del bar con esos zapatos y así se metió a la alberca. Además que había comido y bebido mucho.

Fíjese que también me dijo Esculapito, que no es recomendable nadar después de comer, porque gran volumen de tu sangre está ocupado en el proceso de digestión de tus alimentos y entonces si requieres hacer ejercicio, te puedes sentir mal. Hablando de comidas, yo voy a un hotel todo incluido, y ahí pues más o menos están bien preparados los alimentos. Me gustan mucho los mariscos, pero no los comeré crudos, aunque los ostiones con limón son muy sabrosos, y menos de esos que andan vendiendo en la playa, que quien sabe cuantos días llevaran preparados y asoleados. También hay que tener cuidado con el agua que tomes. Como hace calor, toma uno mucho hielo y en él vienen los microbios que causan la diarrea del viajero, porque pos como venganza de Moctezuma en mi no aplica. De preferencia hay que tomar agua embotellada y esto también aplica para cuando vaya usted a la procesión Mariquita.

Esta vez también escogí una playa con reporte de que está limpia de bacterias, porque el año pasado había un drenaje al otro lado del hotel, con aguas negras y pues eso no está nada bien para el turismo, nos dijeron que estaba llena de bacterias coliformes o sea derivadas de la popo de la gente. Fijese Mariquita que todas estas medidas también las puede aplicar usted cuando vaya a sus servicios religiosos, sobre todo si va a la representación de la crucifixión a medio día, además que debe de tomar sus medicamentos de la presión y del azúcar, para que no le de el vaguido o chiripiolca como le dio el año pasado y luego la tuvieron que llevar al puesto de la Cruz Roja para que la alivianaran, se acuerda que había también un niño que le picó la araña. Bueno, pues vete Alondrita y que te aprovechen tus vacaciones como a mí mis servicios religiosos.

