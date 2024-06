Minipíldoras para la salud | Más humanizados

¡Necesariamente tendrá que cambiar, no pueden repetirse los retrocesos en el sector salud público! Dijo el Dr. Fico Gómez, reconocido Pediatra intensivista en una reunión, de esas que se forman espontáneamente en el “descanso” de médicos, lugar que se transformó de un sitio donde el médico podía relexionar y estar en un sitio digno, a un lugar lleno de gavetas o lockers desvencijados y unas bancas de madera que te marcan donde te sientas (Cambios logrados por la austeridad). Es verdad le respondió el Dr. Salvador Subirá, realmente el sector de atención privada está muy agradecido con las medidas tomadas.

Pero de cualquier forma tenemos que pugnar porque el sector salud se humanice más y en eso algo corresponde a los médicos, personal de enfermería y el resto de quienes laboramos en todo el sistema. Debemos iniciar con que los médicos no se atrincheren detrás de la computadora para no ver al paciente, mientras le dan una “consulta”. Y por parte de los pacientes, que no lleguen predispuestos a pelear, las carencias del sistema no son culpa de los médicos.

Espero efectivamente que los sistemas hospitalarios sean más humanos. Fíjate Salvador que hay un programa relativamente nuevo y que se tratará de implementar en todas las terapias intensivas del mundo. Se llama Terapia abierta o en algunos lugares se conoce como Proyecto HU-CI. Me recuerda a los programas de pediatría en donde se inició con madre-acompañante.

Pero en el caso de las terapias intensivas, que se iniciaron en el siglo XX, pues el paciente esta aislado, con todos los adelantos médicos y el mejor equipo de especialistas, pero no veía a su familia, ni sabía si era de día o de noche. Pues bien, ahora se pretende reducir la tensión o estrés que genera el saber que tienes una enfermedad grave. Los cuidados médicos y de enfermería y del personal de salud siguen siendo muy especializados. Lo que se trata es que participe también la familia y reducir también la tensión familiar. Siempre se nombrará a un cuidador designado para mantener el orden.

Esto lo escuche de la Dra. Sandybell Sosa y el Dr. Ricardo Cebrián, de Hospital Ángeles Acoxpa donde ya se ha establecido el programa. Ojalá que se extienda a este hospital que tanto ha dado verdaderamente al pueblo, a veces laborando con las uñas, aunque nuestros pacientes son privilegiados, pues cuando menos alcanzan este hospital, en algunos lugares del país, no llegan estos servicios y menos si se registran balaceras como en Chiapas. Tienes razón Fico y también para los adultos que yo trato, existe otro aspecto legal que nos hizo mención la Lic. Larissa Sofía Alvarado Gómez, también en una sesión médica, y fue lo que se llama “Voluntad anticipada”.

La situación es que se confunde con eutanasia y esto no es la realidad. En la voluntad anticipada, el paciente, que puede estar en estado terminal, decide con autonomía que tratamiento si quiere recibir o no , como por ejemplo ser intubado y manejado por un ventilador que le ayuda a respirar. El paciente puede decidir dejar la terapia intensiva e ir a su casa a morir con dignidad, con su familia al rededor. O bien esperar este momento en el hospital pero sin medidas de “resucitación”.

Obviamente esto lo habrá decidido el paciente personalmente y habiendo recibido una explicación amplia del médico tratante o de su médico en el que confía o del equipo médico que lo esté tratando. La voluntad anticipada por ley, se expresa ante un notario y además de la copia de la notaría se dice que debe haber una copia en los servicio de salud. El problema son los sábados y domingos cuando no se labora. En el Estado de San Luis Potosí, existe la ley de Pacientes terminales y no esta homologada con la de Voluntad anticipada a pesar de haber sido reformada no hace mucho. Tienen esta tarea los nuevos diputados electos.

