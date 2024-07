14 servicios que puedes adquirir en el Centro de Salud de la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dio a conocer que durante el periodo vacacional, el Centro de Salud Universitario, ubicado en Av. Salvador Nava Martínez 122, Zona Universitaria, atenderá al público en general, es por ello que, a continuación te dejamos los servicios a los que puedes acudir en este sitio (con previa cita agendada en línea).

Consulta de psicología y psiquiatría

Si se trata de cita por primera vez es necesario presentarse 10 minutos antes de la cita (que consta de 50 minutos), hay ocho personas disponibles para brindar este servicio, los horarios son de lunes a viernes entre 7:00 am y la última consulta a las 5:30 pm. Los costos van desde $80.00 para alumnos UASLP, $110.00 para empleados UASLP y el precio para personas externas es necesario preguntarlo en recepción.

Para citas subsecuentes (después de la primera) el primer paso es seleccionar a la persona especialista con la cual ya se ha acudido, también es necesario presentarse 10 minutos antes de la cita, los horarios son los mismos que en la cita por primera vez y el costo va desde $80.00 para alumnos UASLP, $110.00 para empleados UASLP y $170.00 consulta externa.

El área también tiene atención en orientación vocacional en sesiones de 50 minutos con posibilidad de atención con dos psicólogas y horarios limitados. En esta modalidad también es necesario presentarse 10 minutos antes de la cita, los costos son $500.00 para alumnos UASLP, $550.00 para empleados UASLP y $700.00 consulta externa; es necesario realizar el pago en línea y enviar el comprobante por correo electrónica 48 horas antes de la cita.

Además, la UASLP tiene servicio de psicología del deporte con la psicóloga Suendy Morales Rodríguez con horarios limitados de lunes a viernes a partir de agosto.

Consultorio dental

La consulta dental inicial en general tiene una duración de 30 minutos, es necesario acudir para un diagnóstico dental y presentarse en recepción 10 minutos antes de la cita, hay siete especialistas disponibles de lunes a viernes en horario matutino de 7:00 am - 08:20 am y algunos días entre 1:40 pm- 02:40 pm. Para empleados y alumnos UASLP el servicio no tiene costo y para público en general es necesario preguntar el costo en recepción.

El servicio de profilaxis-limpieza dental también dura 30 minutos, hay siete especialistas disponibles y el horario de atención es de 07:00 am a 08:20 am y algunos días de 01:55 pm - 03:00 pm, los precios son $150.00 para alumnos UASLP, $200.00.

Para empleados de la universidad y para el público en general es necesario consultar el costo en recepción.

Servicios de enfermería

La toma de presión arterial lleva un tiempo de cinco minutos, es necesario presentarse 10 minutos antes de la cita, los horarios para este servicio son entre 07:00 am - 08:15 am y por la tarde entre 2:30 pm - 03:45 pm, el costo es de $20.00 a alumnos UASLP, $30.00 a empleados UASLP y para consulta externa es necesario preguntar el costo en recepción.

Para la toma rápida de glucosa en sangre también es necesario presentarse 10 minutos antes de la cita, los horarios para este servicio son entre 07:00 am - 08:15 am y por la tarde entre 2:30 pm - 03:45 pm y el costo es de $25.00 para alumnos UASLP, $35.00 a empleados UASLP y para consulta externa es necesario preguntar el costo en recepción.

La cita para aplicación de inyecciones lleva cinco minutos, los horarios para este servicio son entre 07:00 am - 08:15 am y por la tarde entre 2:30 pm - 03:45 pm, el costo del servicio es de $40.00 para alumnos y empleados UASLP, mientras que el costo de consulta externa se consulta en recepción.

El retiro de puntos toma aproximadamente 15 minutos, los horarios para este servicio son entre 07:00 am - 08:15 am y por la tarde entre 03:05 pm - 4:45 pm, para alumnos UASLP el servicio no tiene costo, para empleados $60.00 y para personas externas es necesario consultar el costo al llegar.

Las curaciones de herida llevan un tiempo de 20 minutos, el horario de atención es de 07:00 am - 08:40 am y de 03:20 pm - 05:00 pm, el costo para alumnos UASLP es de $60.00, $80.00, mientras que para empleados de la universidad y para consulta externa el costo se consultará en recepción.

Para acudir a la campaña de prevención en la detección de Cáncer de cuello uterino es necesario presentarse siete días antes o después del periodo menstrual, no haber tenido relaciones sexuales 48 horas antes, no haberse realizado duchas vaginales 48 horas antes y no haber aplicado algún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) en las últimas 48 horas, el horario para este servicio es solo matutino de lunes a viernes entre 09:00 am - 11:30 am y su costo es de $200.00 para alumnas, $250.00 para empleadas y $300.00 para personas externas.

El retiro de implante toma 30 minutos, el horario para este servicio es solo matutino de lunes a viernes entre 09:00 am - 11:30 am, es necesario presentarse 15 minutos antes de la cita y el costo es de $80.00 para alumnas, $100.00 para empleadas y $150.00 externas.

Consulta de nutrición

La cita por primera vez dura aproximadamente 50 minutos y la atención será a partir del lunes cinco de agosto de lunes a viernes entre 09:00 am - 02:00 pm, los costos van desde $80.00 para alumnos UASLP, $130.00 para empleados de la universidad y el costo para personas externas es necesario preguntarlo en recepción.

La cita subsecuente tiene una duración de 25 minutos y la atención será a partir del lunes cinco de agosto de lunes a viernes entre 09:00 am - 03:00 pm (según el día), el costo para alumnos es de $70.00, para empleados UASLP $120.00 y público en general se consulta el costo al llegar.

Finalmente, la consulta para el reto de nutrición tiene una duración de 60 minutos, la atención es a partir del lunes cinco de agosto de lunes a viernes entre 09:00 am y 03:00 pm (según el día), es necesario realizar el pago en el centro de salud 48 horas antes de la cita y el costo para alumnos es de $540.00, empleados $705.00 y público en general $865.00

Lee más de El Sol de San Luis

Local Vacunas gratuitas contra covid-19 en SLP, solo en el IMSS

Local Se inundó el estacionamiento del Mercado República… otra vez