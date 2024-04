Minipíldoras para la salud | Prevención de accidentes

Fíjate Esculapito que regresé de mis vacaciones muy asustada, pues tanto de ida, como de vuelta, me tocó ver accidentes en la carretera, y eso que solo fui aquí cerquita, ya ves que para llegar a la playa desde esta capital, hay que atravesar cualquiera de las madres, para que entiendas, la Sierra Madre Oriental, la Occidental o la del Sur y pues esas carreteras tienen muchas curvas y casetas, por ejemplo ahora si quieres ir a Vallarta, si te quieres ir por el nuevo camino, tendrás que presupuestar más dinero para las vacaciones, ya que no son baratas, todo sea por la seguridad durante el viaje, dijo Alondrita, mientras conversaba con el futuro galeno.

Te diré Alondrita, dijo el médico interno de pregrado, que todo inicia porque durante esta época vacacional salen a la carretera muchas personas no expertas en conducir y no revisan sus autos, además que los cargan con toda la familia y hasta con el perico. Por eso es recomendable que revisen tanto el motor como las llantas. Fíjate que sí, vi varios autos que les estaban cambiando las llantas y unos no solo ponchadas, si no como que se les rompió el eje, dijo Alondrita. A veces son los baches y mordeduras que tiene a la orilla las carreteras que hacen que las llantas se revienten y pues aquí no hay autoridad que te pague o se haga responsable, además que vas de vacaciones y ni modo que pierdas el tiempo demandando, solo das gracias que no te volcaste, dijo Esculapito.

Lo que más me impresionó, volvió a decir Alondrita, fue un accidente de motocicleta que vi cuando llegué a la ciudad, en pleno bulevar. Creo que la moto debe haber ido a muchísima velocidad pues estaba totalmente destrozada, y eso que era de esas que dicen que tienen muchos cilindros, que quien sabe que sea eso. El tráfico se hacía más lento antes del sitio del accidente, había un muchacho muerto, ¡sin vida!, que ya no se movía, que me causó lástima, aún no le ponían la famosa sábana que cubre los muertos y que los vecinos sacan de no se donde.

Otro de los jóvenes accidentados, aún estaba con vida, pero se veía que estaba muy grave. Ya habían llegado las patrullas y con las luces azules y rojas la escena era más terrible. Te platico Alondrita, que escuche una muy buena conferencia impartida por el Dr. Agustín Rodríguez Paz, en la Sociedad Potosina de Estudios Médicos (SPEM), y en ella mencionó que durante la pandemia de Covid-19 y posterior a ella, los accidentes en motocicleta han aumentado, ya que se ha convertido en el vehículo de transporte para traslado de personal, sobre todo a la zona industrial. También son vehículos de reparto de toda clase de productos, las comidas son bastante socorridas.

Estos accidentes en ocasiones no son considerados como actividad laboral. Generan lesiones de diversa gravedad y van desde escoriaciones o raspones y algún moretón, hasta aquellas que ponen en riesgo la vida o causan incapacidad prolongada como las fracturas expuestas. Esto llevó a que durante la pandemia los únicos pacientes que entraban al quirófano fueran los que requerían cirugía de urgencia, como a los que había que reconstruir la cara o realizarles alguna cirugía para una fractura expuesta.

El gasto hospitalario que se genera en la atención de un paciente hospitalizado por trauma puede convertirse en un gasto catastrófico para la familia, y no se diga para las instituciones gubernamentales que carecen de presupuesto adecuado. Como lo mejor es prevenir, de los pocos municipios que han hecho algo es el de Cd. Fernández. El Dr. Marco A. González Jasso y su equipo de salud implementaron un programa que se llama “No te hagas pato” y está encaminado a evitar los accidente en motocicleta y que debería hacerse extensivo a todos los municipios. Por lo pronto me tomaré un tecito de tila pa la impresión que me causó el accidente, dijo Alondrita.

Facebook: Marco Vázquez