Minipíldoras para su salud | Atención médica del futuro

¿A donde va tan aprisa Mariquita? Preguntó Esculapito, el futuro médico, en este momento Interno de Pregrado en una paupérrima clínica, donde no les dan de comer y menos un lugar digno donde descansar, por lo que se veía como araña fumigada, había tenido guardia la noche anterior. Lejos están aquellas instalaciones donde “vivían” por un año los médicos; lugares que les permitían acceso a asearse y tener sus libros para estudiar. Ahora con que no les roben la mochila se conforman.

Pues fíjate Esculapio, le dijo Mariquita sin hacerlo en diminutivo, que voy a que me surtan en la clínica mi receta de los medicamentos pa la presión. Dijeron que hoy si llegan y que aparentemente si son los de marca y no de esos que hasta la cajita da desconfianza. Ya van tres veces que voy y ya me gasté en taxis lo que cuesta en la farmacia el medicamento, pero no se los voy a dejar porque ya está en el presupuesto. Menos mal que no es medicamento pa el cáncer, ya ves como les fue a los niños, pero creo que eso ya pasó, aunque no se olvida. Pues si no le dan medicinas, no se preocupe Mariquita, está en el plan de gobierno del 24-30 que le darán yerbitas.

¡Cómo es eso Esculapito! Fíjese que leí en la página oficial del partido morado, esa que seguramente nadie ha leído, el proyecto de nación y en el punto 17 que se llama Salud con Dignidad, en los incisos 7, 8 y 9 proponen la medicina “natural” y el desarrollo de fábricas de medicamentos naturistas como alternativa a las “corruptas” farmacéuticas. Lo malo es que aunque esto sería un reto para los científicos mexicanos, en lo que se acondicionan, las farmacéuticas internacionales nos dejarán de vender la materia prima para elaboración de medicamentos, pues nuestra industria solo envasa, no produce antibióticos, ni analgésicos y mucho menos medicamentos para el cáncer.

Hay un principio básico en la atención médica en los servicios de salud públicos independientemente si son gratuitos y es que nunca alcanzarán los recursos, porque siempre habrá nuevas necesidades. Por ejemplo antes los diabéticos se morían, ahora requieren de hemodiálisis o cuando menos de insulina, que tampoco se fabrica en México. Entonces según este plan tendrás que estudiar nuevos remedios Esculapito. O los que decía mi abuelita, con raíz de escobilla, estafiate, cola de caballo, ruda, etc. ¡Después de haber estudiado los librotes! Fíjese que me veo como aquellos médicos chinos que se les llamaba “Médicos descalzos” y sin “zapatos” no se puede ayudar, nadie da lo que no tiene, dijo Esculapito.

Dicen que se llevarán jóvenes de las comunidades para que estudien en el área de salud y luego regresarlos, eso no funcionó. La escuela de Medicina del Politécnico Nacional, se creo con ese espíritu en el siglo pasado y todos sus médicos se quedaron en las ciudades. Si bien, se sigue hablando del derecho a la salud y de la gratuidad de los servicios, en ningún momento mencionan medicina del futuro, esa que se hace con robots, ni la creación de nuevas moléculas que sirvan para curar. Habla de la salud mental, pero ya ve Mariquita que iban a quitar los hospitales psiquiátricos y hubo una grave crisis de medicamentos para la salud mental. No se refiere como se logrará esa mejoría, que yo sugeriría iniciara por limitar la violencia. También dice que traerán más médicos cubanos.

¡Mejor que traigan daneses! Exclamó Mariquita con vehemencia. Caray Esculapio, parecería que esos planes están hechos por personas que carecen de conocimientos. Pues por lo pronto a prevenir y ver como se reconstruye el sistema gane quien gane. Por cierto, una felicitación para quienes ejercen la profesión de la enfermería, ya que el día 12 es el día Internacional de la Enfermería, en honor a Florence Nightingale, dijo Esculapito.

