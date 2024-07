Minipíldoras para la salud | Amarillo no me pongo

¿Qué le pasa Doña Angustias? La veo apurada. Fíjese Doña Mariquita, que mi niña chiquita se puso amarillita de sus ojitos y luego de todo su cuerpecito, tiene calentura y gómito, -Querrá decir vómito, le acotó Mariquita- . Me dijo el dotor que tiene hepatitis, que no me preocupe porque es del del virus A, y que esa se contagia por comer alimentos contaminados. Hace dos semanas fuimos de vacaciones y comimos unos ricos camarones pero que dijeron que los sacan de cerca de donde desemboca un drenaje de la comunidad y pues ahí está el resultado de que no traten las aguas antes de que lleguen a los ríos o al mar.

Esto debería ser primordial como tarea de todos los municipios. Me dijo también el dotor que para esta hepatitis lo importante es quitar los síntomas con medicamentos para la náusea y el gómito y para quitar la fiebre. Además de la dieta que consiste en no darle cosas grasosas como el aguacate o lampreados. Tradicionalmente se les dan dulces a los niños, pero no es necesario rellenarlos de dulce y menos de chocolates, que también son grasosos.

Qué bueno que fue de esa hepatitis y no como la de mi viejo, que nos dijeron que era una de tipo B y que la había adquirido con la transfusión que le hicieron hace 40 años, cuando no había lo que llaman “sangre segura”. Actualmente ese riesgo de las transfusiones ha disminuido prácticamente a 0 porque les hacen numerosas pruebas. También es diferente a la que le dio a mi sobrina, que es trabajadora de la salud y se picó con una aguja y se contagió de hepatitis C, esa sí es más grave y puede conducir a que el hígado se ponga duro, lo que los dotores le dicen cirrosis y hasta cáncer de hígado pueden tener.

¿Y le dijo el doctor cómo se puede prevenir la hepatitis? Preguntó Doña Mariquita. Me dijo que para la hepatitis del virus A, hay que cocer bien los alimentos y si se comen crudos, lavarlos bien. Hay que lavarse las manos, después de hacer popo y si regresas de la calle, ya ve como están de pegostiosos los pasamanos de los camiones o de los puentes peatonales y ya han quitado el gel antimicrobiano de los supermecados, ¡tan bueno que era!, porque los mexicanos no estamos acostumbrados a lavarnos las manos, sobre todo antes de comer.

Creo que se debería establecer posrdisposición de las autoridades de que nuevamente se coloquen los dispensadores de gel. Para la hepatitis B ya hay vacuna. Me dijo el dotor que es muy interesante la historia de la hepatitis B y de su vacuna y que me recomendaba que la buscara en el Internet. Ahora se aplica desde la infancia. Para la hepatitis C existen nuevos tratamientos y requiere un manejo de especialistas y el paciente debe ser vigilado médicamente por toda su vida. ¿Y cómo le hacen los doctores para saber qué tipo de hepatitis es? Preguntó Mariquita.

Pues fíjese que a mi niña le mandó hacer una pruebas de función hepática y me dijo que había que ver como salían unas cosas que se llaman enzimas y las bilirrubinas, esas que se le suben a Juan Luis Guerra cuando lo mira y no lo mira, según su canción. Hay pruebas para determinar el tipo de virus que está causando la hepatitis y las hacen en todos los laboratorios. Se toman en sangre. También me dijo que el día 28 de julio es el Día Mundial contra las Hepatitis .

Esta fecha se estableció en la 63a Asamblea Mundial de la Salud. Fíjese Mariquita que las hepatitis actualmente van de la A a la G aunque las que le dije son las más frecuentes y constituyen el ABC de este tipo de enfermedades virales que afectan al hígado. Y el dotor dijo que cada año se ha incrementado la mortalidad en el mundo, sobre todo causada por hepatitis B. Tampoco hay que confundir la palidez con la ictericia, que así se llama cuando la gente se pone amarilla, como le dijo Martín a José los del corrido de “Los dos amigos” y que se mejore su niña dijo Mariquita, cerrado la conversación y se fue a comprar mariscos.