Opinión | La mente enferma

¡Caray, que difícil es esto de tener salud! Por definición la salud es el estado de bienestar bio-psico-social. La parte que me corresponde atender es la psico-social y para ello me he preparado adecuadamente con estudios de Psiquiatría. La especialidad ha cambiado desde que en el siglo XX se establecieron las bases para describir y comprender la conducta y ahora la psiquiatría estudia las funciones de neurotrasmisión y el efecto de los medicamentos que se usan para tratar las conductas que no se adaptan a lo que es aceptado como normal.

Esto lo aseveró el Dr. Segismundo Fromm, en charla con Jamlito, el estudiante. Quienes ejercemos la Psiquiatría, estamos en las ciudades y para un gran porcentaje de la población es difícil acudir a recibir atención para salud mental.

Además, las enfermedades de la mente tienen muy diferentes expresiones y pueden ir desde una tristeza extrema a una agitación del pensamiento que hace que el individuo no pueda adaptarse a su sociedad. Hay diferentes interpretaciones por parte de la sociedad y las familias donde vive el individuo que requiere atención médica.

La enfermedad mental puede ser aún interpretada como en la Edad Media, como si fuera un castigo de Dios o que le están haciendo brujería y por lo tanto solo se recuperará si estas influencias se contrarrestan con otros hechizos.

¡Pero eso no es posible! Se asombró Jamlito, con tanto avance en las comunicaciones, ya ve que ahora se usan las videoconsutas. Efectivamente Jamlito, pero aún así, muchas partes de México no son iguales, desde sus habitantes, su cultura, su acceso a tecnología, que aunque cualquiera puede tener un teléfono celular, sucede que no todo el territorio es... territorio con acceso a la telefonía y aún hay regiones alejadas de la mano de Dios, como diría tu mamá Jamlito, por decir un dato, sólo hay uno o dos psiquiatras para la atención de toda la Huasteca del Estado.

He conocido por medio del Facebook un proyecto para la atención de la salud mental, que se está llevando a cabo en el municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Este municipio también tiene problemas de personalidad, pues siempre lo incluyen con el municipio conurbado de Rioverde.

Las autoridades encabezadas por el Dr. Marco Antonio González Jasso, Presidente Municipal y la Sra. Elvia Pérez Flores presidenta del DIF, comprendieron y apoyaron el proyecto denominado “Modelo de Atención Primaria y Psiquiatría a Distancia” que se conoce como: MAP/PSI. Desarrollado por la Dr. Lina Díaz Castro, en conjunto con los investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñíz. Este viernes 8 de diciembre, se llevó a cabo un Psimposium donde se presentaron los resultados. Abarcaron acciones de atención primaria de salud mental, consultas a distancia y difusión de la problemática mental en escuelas de nivel medio. El programa incluye la acción de psicólogas y psicólogos, antropologas, pedagogas, maestros, maestros bilingües, voluntarios de la comunidad y sobre todo psiquiatras.

La implementación de esta investigación con enfoque social la facilitaron los directores de salud municipal, el Dr. Héctor Hernández de los Santos y actualmente la Dra. Jessica Iveth Gómez Muñoz quienes tienen estudios de en Salud Pública. El evento culminó con la participación de la Dra. María Elena Medina Mora, investigadora del Instituto, quien siguió las ponencias a distancia. El sábado hubo un taller para los miembros del equipo por el Doctor en Filosofía Luc Delannoy denominado “Autocuidado en tiempos de crisis”. Hay que dar continuidad al trabajo apoyado económicamente por la fundación Río Arronte, conjuntando así una acción complementaria a lo realizado por los Servicios de Salud del Estado. El proyecto une la investigación, su aplicación práctica y las acciones de las autoridades municipales para beneficio de sus ciudadanos. Enhorabuena y que el proyecto continúe, y se extienda a otros municipios. Los resultados se medirán a largo plazo, cerró el Dr. Fromm.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales