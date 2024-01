Imagen y estilo | Gracias a quienes me dieron mi patada!!!

Al comenzar este nuevo año 2024, muchos de nosotros hacemos primero el recuento de lo vivido en el año anterior, algunos hacemos propósitos, el lograr metas para el año que comienza. Así las cosas, les comento que desde hace aproximadamente 3 años me dí a la tarea de seguir en sus publicaciones a varias personas en las redes sociales sobre todo en Facebook a quienes hoy en día tengo la oportunidad de conocer y saber de sus vidas.

Comencé a investigar sobre cómo le hacían para “monetizar” y vivir prácticamente de estar transmitiendo día a día su vivir, su pensar, sus consejos, su cocina, recetas padrísimas, como chorizo, taquitos dorados, chimichangas, tantas y tantas cosas.

Hoy al iniciar este nuevo año me puse a cambiar mis páginas de Facebook y las hice profesionales con el único fin de transmitir mi diario vivir y poder llegar en un futuro a monetizar y tener una entrada de dinero mensual. Ya que como ustedes lo saben, amigos lectores, cumpli ya 3 años sin trabajo.

Les cuento que hace una semana que estuve de vacaciones, llegue de regreso a Guadalajara y ahí, conocí a una de las personas que “me dio la patada”, como se dice en el argot de este medio. Lo primero que me dice Sandra, de su página Chismorreando y Chismorreando recargado “vamos a hacer un en vivo” nunca me imaginé la cantidad de seguidores que se reunieron a ver mi transmisión. Increíble! Además otra de las influencers seguida por un millón de personas, se unió a mi en vivo, me refiero a Cristina de Cocina con Cristina, muchas personas compartieron, le dieron “like” a mi página, comentaron, reaccionaron con corazones. Fue más de una hora de transmisión y yo verdaderamente emocionada porque recibí 3,500 estrellas, el equivalente a aproximadamente 37 dólares.

A partir de hoy me dedicaré a transmitir videos en mis páginas y a continuar escribiendo en este espacio dándo a conocer, lo bueno, lo positivo, mensajes de optimismo, temas de interés para todos.

Desde este espacio agradezco en todo lo que cabe a mis amigas Mony y Sandra de sus páginas Chismorreando y Chismorreando recargado, a Cristina Cerdeñes Carranza de sus páginas Cocina con Cristina, Desde mi Perspectiva y los Realitys de Bri Bri y Cristina así como a todas mis seguidoras más de 700 personas que están haciendo posible que mi página crezca. Gracias, Gracias, Gracias, por todo su apoyo!!! Y a ustedes, amigos lectores les invito para que nos sigan en nuestras páginas para poder llegar a nuestros objetivos.





Con esto de las redes sociales, me he dado cuenta que son o somos muchas personas que necesitamos desahogarnos, necesitamos de alguien que trate temas que nos interesan y además nos entretienen, que nos escuchen, cada vez existen más personas solas que requerimos de alguna u otra forma que nos saquen una sonrisa, que nos hagan reir a carcajadas y también que nos cuenten los mitotes que hay a nuestro alrededor.

A mis hijas también les agradezco todo su apoyo porque sin ellas, sin sus consejos, no sería posible que su mamá transmita ya que ellas me graban, me leen comentarios y mucho más.

Que tengan un excelente año 2024 lleno de grande bendiciones y les invito para que nos sigan en nuestras páginas Ana Maria Valdez Castrejon y Lic. Ana Maria Valdez Castrejon, leeré con mucha atención sus comentarios.