Imagen y estilo | CONCLUYE CON GRAN ÉXITO EL SAN LUIS OPEN DE TENIS EN EL CDP!

El domingo pasado concluyó con gran éxito el San Luis Open de Tenis en el Club Deportivo Potosino,

Desde hace muchísimos años recuerdo como siempre iba acompañando a mis amigos, ex vecinos y casi hermanos de toda la vida los Montemayor Anaya. Ahí en el CDP, íbamos a los juegos, a nadar, al estadio a ver jugar a grandes tenistas, eran días muy esperados

Hoy al paso de los años sigue el éxito del Torneo, desde este espacio envío mis más sinceras felicitaciones a nuestro amigo, el periodista Edgar Piña y a su equipo de trabajo integrado por Aldo González, fotografía. Jaz Viramontes , redacción, memoria periodistica y seguimiento. Paola Alfonzo, Memoria, recopilación, entrevistas y traducción. José Luis Laura, video e información histórica. Edgar Piña, dirección.

Este extraordinario equipo de trabajo día con día, todo el día, estuvieron enviando información veraz y oportuna a todos y cada uno de los periodistas extranjeros, nacionales, locales y corresponsales que nos dimos cita en el Club Deportivo Potosino, además de excelentes fotografías, videos, boletines de prensa y las diferentes posiciones de los tenistas participantes

Un extraordinario trabajo periodístico, que sin duda vendrá a beneficiar a las futuras ediciones de este, ya tradicional, torneo internacional de tenis que se desarrolla en nuestra ciudad año con año. Muchas felicidades!!!

Por otro lado, vimos como inició la también tradicional Procesión del Silencio, en donde miles de personas presenciaron este gran desfile silencioso de las cofradías integradas por la mayoría de las parroquias participantes llevando en andas las imágenes de la pasión de Cristo.

Desconozco si les regresaron la organización de la procesión a Tradiciones Potosinas, A.C. lo cierto es que desde hace tiempo traen ese chismecillo por ahí. Me imagino que todavía no porque en el inicio de la procesión, todos pensábamos que la iba a abrir el Alcalde con autoridades de turismo tanto estatal como municipal y Oh! Sorpresa la encabezaron el secretario de cultura en el estado Mario Garcia Valdez y el oficial Mayor del Gobierno Estatal Noe Lara Enriquez. Que pasó? Quien sabe!!!

Semana para reflexionar, Un día me iré de aquí, y entonces dejaré de abrazar a los que amo y también dejaré de pelearme con lo que no amo tanto.

Un día ya no volveré a probar mi coquita, ni beber mi ron, ni comer mis comidas favoritas, dejaré de contemplar mis atardeceres y dejaré también de escribir mis reflexiones.

Dejaré de cantar las canciones que amo, las que, aunque desafinada, canto con el alma....

Un día será la última vez que vea esa película que tanto amo. Que lea esos libros que nutrieron profundamente mi alma; y dejaré de existir en este cuerpo.

Simplemente todo un día habrá terminado y eso estará bien, pués el simple hecho de; en esta encarnación, haber saboreado la vida, haber despertado mi conciencia, habrá sido suficiente.

Un día que desconozco pero que ya existe, este viaje habrá terminado y poco importarán mis creencias, mis miedos, mis errores, pero mucho habrán valido mis abrazos, mis caricias y mi amor.

Esta vida me ha dado más de lo que pude haber imaginado y eso es más que suficiente para vivir agradecida lo que me resta de vida. Esta vida me ha dado lo más preciado, a mis hijos y la oportunidad de amar y saberme amada.

Gracias vida, por mi vida y por la vida en esta tierra!!!!

NO TE OLVIDES DE TI... Te dejo es frase que me encanta.

Que no se te vaya la vida creyendo querer a los demás, olvidándote de ti.

Que no se te vaya la vida porque pones tu vida de último siempre ayudando a los demás y de ti...... Te olvidas.

Que no se te vaya la vida creyendo que tu felicidad depende de alguien más...Y que lo necesitas porque dices que si no lo tienes simplemente no existes, Y no es así...

Que no se te vaya la vida queriendo un futuro mejor y vives un presente que no te gusta recordando un pasado que ya no existe.

Que no se te vaya la vida viviendo a medias viviendo simplemente por vivir y no disfrutas de lo maravilloso que ella ofrece.

Que no se te vaya la vida pensando en cómo vivirla y cuando te des cuenta esta ya pasó.

Vive...Vive,y vive ya!!!

Les invito para que me sigan en nuestra página en Facebook Ana Maria Valdez Castrejon, leere con mucha atención sus comentarios. FELICES PASCUAS DE RESURRECCION, AMIGOS LECTORES!