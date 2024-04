Opinión | Entre trucos, triques y habilidades

Cuántas veces nos han tomado el pelo haciéndonos un truco y cuántas veces lo hemos intentado hacer, probablemente, desde que éramos niños y pensábamos que en realidad lo hacíamos sin conocer que lo que se llama truco no es en realidad un truco, sino una habilidad y en general una habilidad es un deseo de ser hábiles en algo, de lograr hacer algo con buenos resultados.

Sin embargo, para conseguir entender y emplear los principios verbales de nuestra lengua debemos hacer un análisis y el análisis es un desafío para lograr entender la conducta de la enseñanza, por eso, no me enseñes trucos sino habilidades y aunque pensemos que el mal no existe sabemos y más a estas alturas del país que es un hecho, así que tendremos que ser muy hábiles para poder sobrevivir, pues mientras unos usan trucos y estrategias para capturar a los incautos, otros buscamos la habilidad para escaparnos ante tanto caos, pues no habrá truco que nos permita escapar por más que queramos cumplir con nuestro deseo de vivir en paz.

Como no podemos negar que en este momento dudamos de nuestros reales deseos o mas bien de que puedan cumplirse, no lo vemos alcanzables porque la realidad nos dice que cuando no crees o dudas de que el deseo se pueda cumplir, ¡adivina qué!, atinaste, no se realizará por tu incredulidad, pero cómo creer ante tanto truco truqueado de promesas y ambiciones desmedidas, de proyectos que no cumplen las expectativas de los ciudadanos y proyectos truqueados que tendrán un fruto intangible, lo vemos en el montón de cosas fallidas, de proyectos iniciados que no funcionan y difícil será que logren funcionar al menos a corto plazo, o proyectos prometidos en un inicio de la gestión del sexenio, como el sistema de salud del país, o proyectos incompletos como muchos hay.

Como decía mi madre, son barriles sin fondo y aunque a ratos deseamos estar en una realidad hermosa, la realidad es que vivimos en una realidad irreal por lo que el deseo que tenemos de que pronto se compondrán las cosas, ante los acontecimientos que se acrecientan cada día en el área violencia, nos devuelven a la triste realidad, haciéndonos dudar de si los deseos podrán realizarse, por eso, ahora es el momento de conciencia, de darnos cuenta de si estamos decididos a salir y votar, de promover el voto en familia y en los jóvenes, no es momento de tibieza ni parsimonia, es momento de entrega para cambiar la realidad porque simplemente, no debemos soltar el deseo de ejercer nuestro voto, una vez que la vida identifica un deseo y más si es colectivo se produce el impulso y el camino de menor resistencia se alinea con el deseo, si tú cómo yo eliges moverte quitando toda resistencia con fe, escríbeme.

Gracias.

angeldesofia@yahoo.com.mx