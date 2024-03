Imagen y estilo | ¡Muéveme el verte clavado en esa cruz y encarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido!

Comenzaron las vacaciones de Semana Santa. La mayoría de las familias seguramente ya estarán disfrutando en alguna playa del caribe mexicano o de pacífico, otros estarán desplazándose a las tradicionales ciudades coloniales huyendo del stress del trabajo, otros más estaremos en casa, durante estos días “de guardar”.

Siempre, desde niños esperábamos con ansias locas las vacaciones las dos semanas de rigor Santa y Pascua así como los 2 meses largos en el verano y que decir de Navidad!

Ya desde el pasado viernes a medio día fuimos testigos como los turistas comienzan a arribar a nuestra ciudad, los tranvías turísticos comienzan a llenarse de gente ilusionada por conocer nuestra historia, nuestro pasado.

Recuerdo esas empanadas rellenas de crema tradicionales en estas fechas originarias de Guadalajara, con ese sabor incomparable. Las vacaciones con los primos y primas, las visitas con las tías, con los abuelos.

Preparémonos pues, para recibir a nuestros visitantes que, provenientes de toda la república, aún del extranjero, estarán en nuestra bella ciudad colonial llena de historia y tradiciones.

La tradicional procesión del silencio potosina que orgullosamente, se encuentra lista para aparecer en la puerta grande del majestuoso Templo del Carmen y abrir una edición más con tantos y tantos contingentes de gente que durante todo un año se prepara para ello.

Nuestras más sinceras felicitaciones a Tradiciones Potosinas, A.C. asociación que durante tantos años había organizado este magno evento, este desfile silencioso de cofradías que integran una magna manifestación de todos los sectores de nuestra sociedad.

Un nombre que debería de escribirse en letras grandes es el de la Presidenta Vitalicia de Tradiciones Potosinas: LUPITA ROMO LOPEZ, quien durante tantos años ha tenido el vigor, la fortaleza, el ánimo y la pasión para organizar este evento, apoyada por supuesto por grandes colaboradores, por todos y cada uno de los cofrades participantes, por la iniciativa privada, por nuestras autoridades estatales y municipales, por los medios de comunicación, por tanta gente a quienes agradecer también el hecho de que nuestra querida Procesión del Silencio continué tan fortalecida. Gracias Lupita por tanta entrega año con año, por este regalo y el legado que nos das plasmado en esta gran tradición potosina.

Preparémonos pues, para este gran evento que seguramente es orgullo de todos los potosinos. Continuemos fomentando en nuestras familias, en nuestros hijos esta noble tradición, apoyemos acudiendo este próximo viernes santo por la noche a nuestro centro histórico a presenciar nuestra Procesión del Silencio Potosina.

Alguien le preguntó al sabio Chanakya :

¿Qué es Veneno? El sabio contestó : Cualquier cosa que sea más de lo que necesitamos, es Veneno.. Puede ser Poder, Riqueza, Hambre, Ego, Codicia, Pereza, Lujuria, Ambición, Odio, o cualquier otra cosa.

¿Qué es el Miedo? El Miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Si la aceptamos, la incertidumbre se convertirá en una aventura.

¿Qué es la Envidia? La Envidia es la no aceptación de lo bueno que hay en los demás. Si aceptáramos lo bueno que hay en los demás, entonces se convertiría en inspiración.

¿Qué es la ira? La Ira es la no aceptación de las cosas que están fuera de nuestro control. Si las aceptamos, entonces se convertirá en tolerancia.

¿Qué es el Odio? El Odio es la no aceptación de otra persona por su forma de ser. Si aceptáramos a las personas de una forma incondicional, entonces se convertiría en amor.

Por lo tanto, todo es cuestión de aceptación….

Si nos resistimos a aceptar, eso nos creará estrés…en cambio, la aceptación nos libera!

Me despido como cada año en esta fecha con el siguiente poema: “no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévanme tus afrentas y tu muerte. Muévanme en fin tu amor de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiere infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera”.

Que tengan una excelente Semana Santa. Les invito para que nos sigan, leeré con atención sus comentarios.

Facebook: Ana María Valdez Castrejón