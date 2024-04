Imagen y estilo | COMIENZAN LAS CAMPAÑAS POLITICAS!!!!

Comenzarán ya las campañas políticas de los candidatos a los distintos puestos de elección popular. Es increíble como en las redes sociales están comenzando las descalificaciones, los golpes bajos, el estar sacando los trapitos al sol de cada uno de ellos.

Y así seguiremos hasta el mes de junio que se efectuarán las elecciones en nuestro país.

Tenemos que tener el “ojo clínico”, diría mi abuela, para poder discernir entre uno y otro y poder emitir nuestra decisión ese día crucial en la vida política de nuestro estado, de nuestro país.

Veamos con total objetividad lo que están prometiendo los candidatos y así poder tener un panorama más global de lo que queremos para nuestro estado.

Pensemos muy bien nuestra decisión. Investiguemos bien quien o quienes son nuestros candidatos, sobre todo los candidatos a diputados locales, federales y senadores así como los candidatos a Alcaldes y a presidencia de la república. Hay que conocerlos bien, sobre todos sus propuestas de campaña.

En las redes sociales circulan infinidad de encuestas en donde preguntan quién nos gustaría que fueran nuestros representantes? Otros publican los resultados de las encuestas en donde todos y cada uno van arriba. No se nos olvide que las encuestas son de quien las paga, en la mayoría de los casos, no en todos. Y que tal los timbres de los teléfonos de casa suene y suene haciendo encuestas.

Un dato interesante es el hecho de que la próxima elección estará en manos de los millenians lo chavos que por primera vez van a votar que acaban de cumplir los 18 años o están próximos a cumplirlos y en los que por segunda vez votaran. Es un caso interesante, porque los candidatos tendrán que dirigirse muy bien a ellos para poder convencerlos de su voto.

En el caso de las alcaldías el candidato a Alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos comenzará su campaña este viernes 19 a las 5:45 en San Sebastian, y el sábado a las 6 de la tarde en el andador del parque de Morales.

Sería bueno que cuando los candidatos vieran que no pueden con la chamba de andar por todo el estado promoviendo el voto a su favor o si ven que las encuestas no les son favorables, comiencen a declinar a favor de alguno de los candidatos que lleven la delantera, para no dividir tanto a la gente. No creen ustedes, amigos lectores?

Me despido con la siguiente reflexión, una frase que hoy en día cae como anillo al dedo y cuyo pensamiento nos lo dieron al salir de la Preparatoria en el colegio del Sagrado Corazón “BUSCA LO QUE PERMANECE”. Les invito para que me sigan en mi pagina en Facebook, anamariavaldezcastrejon, leere con atención sus mensajes.