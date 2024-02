Imagen y estilo | Con los años aprendes que las personas, al igual que las serpientes, también son capaces de mudar su piel

Con los años aprendes que las personas, al igual que las serpientes, también son capaces de mudar su piel.

De vestirse con aquello que años atrás odiaban, de convertirse en eso que años atrás negaban, de salir con aquellos que siempre criticaron.

Al menos, las serpientes tienen la decencia de dejar su piel por el camino, de admitir su transformación, de no ocultarlo.

Las personas, en cambio, son capaces de negarlo tres veces y tragarse sus propias mentiras antes que reconocerlo.

Será por eso que me dan menos asco los reptiles que algunos humanos.

La más sagrada y trascendental conquista que un Ser humano puede lograr en su vida es haberse reconciliado desde su corazón de hijo, con sus padres y con su familia.

Aceptándolos exactamente como fueron y como son, sin querer cambiar nada, absolutamente nada de ellos.

No hay palabras para describir la paz y la sintonía con la vida que trae la bendición de integrarnos a nuestros padres, los únicos, los correctos y los seres esenciales para poder florecer con luz propia.

Es una conquista de nuestro adulto existencial, gracias a las fuerzas del Amor del Espíritu.

Uno se siente completo, en paz, y sobre todo libre, en la vida y en el mundo.

Gracias mamá, gracias papá, gracias por la vida, hoy los puedo mirar humanos e imperfectos, pero grandes y dadores de vida.

Hoy lo comprendo todo; la vida fue como tuvo que ser, a pesar de los pesares, todo tuvo un perfecto "para qué", este es el gran misterio de la existencia.

De aquí en adelante me encargo yo y haré que mi vida valga la dicha.

El día de hoy confluyen 2 aspectos importantes, el miércoles de ceniza y el día del amor y la amistad. Hoy comienza la temporada de reflexión para los católicos, en donde tenemos que hacer un alto en el camino, mirar hacia atrás y darnos cuenta de lo que hemos logrado y lo que no. La vida nos da cada día al abrir los ojos de darnos la oportunidad de continuar y seguir adelante sobre todo siendo felices que para eso fuimos creados.

En los últimos días, hemos visto con gran impresión infinidad de casos de gripe, influenza, tos, bronquitis asmática, neumonías y hasta pulmonías. Por los cambios bruscos de temperatura, aires, cambios de 8 a 30 grados en pocas horas. Pasamos del frío al calor en tan solo pocas horas.

Las citas con los médicos se encuentran saturadas, los medicamentos carísimos para la cura de estas enfermedades de las vías respiratorias. Un antigripal, un analgésico, el famoso paracetamol, el ibuprofeno y que decir de los medicamentos que se requieren para las nebulizaciones sin contar con el aparato nebulizador.

Es increíble cómo se gasta en medicamentos, en farmacias, en médicos, la salud no tiene precio. Pero la verdad no me acaba de caer el veinte porque es tan caro todo lo referente a la salud.

En esta temporada en donde cambiamos de estación, del invierno a la primavera, es muy común que padezcamos de gripes, catarros, resfriados hasta influenza y enfermedades y afecciones que tienen que ver con el aparato respiratorio. Las alergias son muy comunes en ésta época del año.

También es muy frecuente que ante la ola de enfermedades, preguntemos entre las amistades y familiares qué es lo más recomendable y terminamos auto medicándonos por lo que no es bueno tomar nada más por tomar medicinas sin ser recetadas por nuestro doctor de confianza.

Por otro lado, continuamos viendo cómo personas tosen, se llevan la mano a la boca y así toman, teléfono, bolsa y además saludan de mano a cuantas personas se encuentran, y luego todavía se enojan, se sienten y se molestan porque no correspondemos a su saludo.

Y que decir en misa, los domingos a la hora de la paz, cuando hacemos solo la reverencia sin dar la mano, la gente se molesta, piensa que una no quiere saludarles. Que poca inteligencia de personas.

En esta temporada debemos de cuidar nuestra salud por el bien de todos, por el bien de nosotros mismos y de nuestras familias.

