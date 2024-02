Imagen y estilo | Reflexiones

La más sagrada y trascendental conquista que un Ser humano puede lograr en su vida es haberse reconciliado desde su corazón de hijo, con sus padres y con su familia.

Aceptándolos exactamente como fueron y como son, sin querer cambiar nada, absolutamente nada de ellos.

No hay palabras para describir la paz y la sintonía con la vida que trae la bendición de integrarnos a nuestros padres, los únicos, los correctos y los seres esenciales para poder florecer con luz propia.

Es una conquista de nuestro adulto existencial, gracias a las fuerzas del Amor del Espíritu.

Uno se siente completo, en paz, y sobre todo libre, en la vida y en el mundo.

Gracias mamá, gracias papá, gracias por la vida, hoy los puedo mirar humanos e imperfectos, pero grandes y dadores de vida.

Hoy lo comprendo todo; la vida fue como tuvo que ser, a pesar de los pesares, todo tuvo un perfecto “para qué”, este es el gran misterio de la existencia.

De aquí en adelante me encargo yo y haré que mi vida valga la dicha.

Para qué pedir algo si lo tenemos todo...

Solo dar gracias

Y mas gracias!

Durante la cena de año nuevo todo mundo preguntaba

¿Y qué quieres que te traiga el año venidero? Hablando del 2024

Nada, no quiero que me traiga nada, lo único que quiero es que no se lleve...

Que no se lleve lo que ya tengo,

Que no se lleve mi salud

Como el mayor tesoro

Ni la de mi familia;

que no se lleve el techo que nos cobija,

el plato que nos alimenta,

la manta que nos abriga,

la luz que nos ilumina,

la sonrisa de mis hijos,

el trabajo como sustento,

la verdadera amistad

la compañía,

los abrazos,

las caricias,

los “te quiero”

los “te amo”

los besos...

que no se lleve los sueños

ni los trocitos del corazón

que lo forman cada persona

que llevo ahí dentro.

Y así al cabo ya de 2 meses de haber iniciado este 2024 sigo pidiendo lo mismo.

¿Qué es la Cuaresma y el ayuno?

En el caso del ayuno, se entiende comoprescindir de una de las comidas del día y solo hay que llevarla a cabo en dos jornadas: el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. En cuanto a la abstinencia, se refiere a no consumir carne todos los viernes de la cuaresma.

Esto es lo que dictan los cánones eclesiásticos, pero o que debíamos de hacer es de abstenernos de no comer “carne humana”, sí, me refiero a dejar de criticar, dejar de hablar de los demás, dejar de andar cuchicheando detrás de la gente, haciéndole garras su reputación, su integridad

Tenemos mucho por hacer todavía de aquí al viernes santo, recordemos este época de cuaresma que, a muchos, se les olvida.

