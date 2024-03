Imagen y estilo | ¡¡¡El voto diferenciado!!!

En los últimos dias hemos visto a través de los distintos medios de comunicación así como en las diferentes plataformas de las redes sociales, a los candidatos a los distintos cargos de elección popular que contienden para las próximas elecciones del 2 de junio.

Así las cosas también fuimos testigos del registro de candidatos a la alcaldía capitalina por el partido verde Sonia Mendoza Díaz y por la coalición Fuerza México Pri, Pan y Prd el Lic. Enrique Galindo Ceballos.

En el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), se reunieron muchísimas personas, en ambos casos, y en donde gritaban con porras a favor de sus candidatos.

Parecía competencia de seguidores, unos decían que tenían más gente que otros, y así de ambos lados.

Para empezar, les comparto lo que me sucedió hace unos días con la persona que me apoya en casa, le pregunté cómo veía a los candidatos y que creen que me contestó? Amigos lectores. Me dijo que ella nunca había votado y como ella infinidad de personas de su colonia. Porque? Porque nadie, absolutamente nadie, se ha tomado la molestia de visitarles y decirles que sección son de acuerdo a su INE, que distrito son tanto local como federal, no saben por obvias razones quienes son los candidatos, no conocen cuantas elecciones se realizaran, en fin, falta muchísima información.

Recordemos lo que pasó en las elecciones pasadas, en donde había “un combo” y que pasó, el resultado fue un voto diferenciado por la gubernatura y por la alcaldía capitalina.

En esta ocasión, la verdad vislumbro que pasará lo mismo. Habrá voto diferenciado además de muchos votos nulos.

Las autoridades electorales léase INE y Ceepac, tienen mucho qué hacer en materia de capacitación electoral para la ciudadanía.

Tenemos que saber, primero que sección somos de acuerdo lo que dice nuestra credencial de elector, de ahí, investigar qué distrito somos tanto en lo local como en lo federal, esto en el caso de la elección para diputados locales, diputados federales y senadores.

Asimismo ver quiénes son los candidatos? Conocerles, ver de dónde vienen y quiénes son? Que experiencia política y de gestión tienen en su haber, que han hecho por San Luis Potosí?

En el caso de la Alcaldía capitalina tenemos 2 candidatos Sonia y Enrique. De los diputados locales y federales así como senadores lo desconozco, investigaré pues!

En el caso de la elección para Presidente de la República, contienden Xóchitl Gálvez por la fuerza México Pri, Pan y Prd, Claudia Sheumban por la coalición Morena y no sé que otros partidos, y el Sr. Mainez por el Movimiento Ciudadano.

Así pues, si nos interesa tener una real democracia tenemos que poner nuestro granito de arena para estudiar e investigar cómo votar el próximo 2 de junio, elección trascendental para nuestro país.

Nos darán 5 boletas, para elegir; senadores, diputados federales, presidente de la república, diputados locales y alcaldes. Así las cosas cómo todos van por coaliciones tenemos que cruzar solo un partido el cual represente a nuestro o nuestra candidata que queramos llegue al cargo.

Luego nos van a salir con que se anularon los votos.

A la juventud les exhorto para que vayan a votar, ya que existe muchísima apatía entre los jóvenes.

Me despido con la siguiente reflexión: No puede dar marcha atrás, quien está atado a una estrella. Que tengan una excelente semana