Con Cristo | ¡Luz Divina de Vida Eterna!

Dios Jesucristo en Juan 12:46 de la Biblia nos llama con las siguientes palabras: “Yo la Luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en Mí no permanezca en tinieblas”; y también nos explica en Juan 1:4-5, que: “En El estaba la Vida, y la Vida era la Luz de los hombres. La Luz en las tinieblas Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”.

Por lo tanto, Cristo nos llama para invitarnos como “mundo en tinieblas” que somos todos los seres humanos por causa del pecado, para permitir que su Luz Divina de Vida Eterna Resplandezca en cada persona, y elimine de inmediato y para siempre todas las tinieblas de oscuridad, que de ninguna manera pueden apagar esta Luz y Vida que Cristo quiere regalarnos para estar con El, Gozosos y Felices en su Cielo Eternamente.

Por ende, ¿estamos listos para ir al encuentro de la Luz de Salvación que es el mismo Jesús, para que nos quite las tinieblas de maldad y nos conduzca a su Luz Perfecta Admirable que significa Vida por Siempre? Entonces, nada ni nadie nos puede impedir aceptar las diversas Palabras de Cristo cuando nos predica en Juan 8:12 que: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la Vida”; porque, si a El seguimos: “Seremos Su Luz, contra el mundo del pecado, como una ciudad luminosa asentada sobre un monte, que no se puede esconder”, según Mateo 5:14.

Cristo, por ende, nos reviste con su Luz Divina cuando arrepentidos lo recibimos como Salvador, y con ello podemos reflejar la Luz de Jesús al mundo pecaminoso de las personas que todavía no aceptan a este Señor Divino como Vida y Salvación, que necesitan el mensaje para ser salvos, según Hechos 13:47; ya que al ser salvos en Jesús, somos su Luz, según Efesios 5:8, y también somos Su Familia, Real Sacerdocio, Nación Santa y Pueblo Suyo, para anunciar la Luz Admirable de Cristo, según 1 Pedro 2:9.

Estimado Lector: Te quiere regalar Cristo Su Luz de Salvación, y sólo necesitas decirle:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como único, suficiente y perfecto salvador personal”.

Si Dios permite continuaremos el viernes siguiente.