¡Con Cristo! | ¡Servir, Dar la Vida y Rescatar!

Dios Jesucristo, cuando apenas hace unos días lo hemos conmemorado en su Muerte y Resurrección, lo encontramos ya predicando de nuevo su Mensaje de Salvación y Vida Eterna, tal como lo hizo hace unos 2,000 años, porque Su Palabra Divina Permanece para Siempre en toda la Biblia; y, así nos invita como sigue: “¡Porque el Hijo del Hombre (Cristo Mismo) no vino para ser servido, sino para Servir y Dar su Vida en Rescate por Muchos!", según Marcos 10:45.

Por lo tanto, esta Divina Palabra que Dios Cristo nos regala, podemos hacerla nuestra, aquí ahora, en el tiempo aceptable, en el Día de Salvación, según 2 Corintios 6:2, porque Dios Jesús quiere Servirnos con todo su Amor porque para ello, en la cruz del Calvario, dio su Vida en Rescate por Muchos (quienes a El se convierten) quitándoles Jesús todo pecado, cuando ante El se arrepienten de sus maldades y reciben a Cristo como Salvador, al oír Su Santa Palabra y Creer que El los Salva y les da Vida Eterna, porque entonces Jesús a estos creyentes suyos les elimina la condenación en el infierno y la muerte espiritual, para tener con Cristo: ¡Vida por Siempre en su Cielo Divino!, según Juan 3:16 y 5:24.

En consecuencia, Jesús el Servidor, el Dador de Vida y el Rescatista Divino Perfecto de todos sus seguidores conversos y salvos en El, nos invita para abandonar la realidad de ser pecadores que ante Dios nos corresponde, porque: “No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno; por cuanto todos pecaron, están destituidos de la Gloria de Dios”, según Romanos 3:10-12 y 23. Pero la excelente noticia es que nada tenemos perdido si Cristo está con nosotros, porque: ¡Jesús nos Justifica Gratuitamente por su Gracia (Amor y Bondad Divinos) mediante Su Redención (Rescate de Salvación y Vida Eterna)! según Romanos 3:24. Estimado Lector: Dios Cristo quiere darte su Rescate Divino Perfecto, llamándote a ser Salvo Eternamente, si sólo le dices con valentía, decisión y reflexión:

“Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.- Si Dios permite continuaremos el viernes siguiente.