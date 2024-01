Opinión | Terapia intensiva

¡Fíjate Esculapito, que a mi abuelito lo internaron hace tres días en terapia intensiva! ¿Crees qué se muera? Comentó Alondrita al joven interno de pregrado, es decir al futuro médico, que solo le falta para titularse que lo exploten durante un año en servicio social obligatorio, con una beca menor a la de un nini constructor del futuro. Depende de muchos factores el pronóstico de tu abuelo, respondió.

Empecemos por decir que cualquier internamiento implica un riesgo para la salud, aunque el objetivo es que ésta se mejore, por lo tanto si está en terapia intensiva su enfermedad es grave y existe riesgo de morir. Sin embargo las terapias intensivas, que nacieron hacia principios de los años 60 del siglo pasado, se encaminaron a resolver los problemas inicialmente de pacientes cardíacos, por lo que se llamaban unidades coronarias, que también atendían a pacientes operados de corazón. Luego se vio su beneficio de actuar rápido, y resolver el problema en el paciente crítico, que es aquel cuyo padecimiento puede causarle la muerte en unas horas.

En la actualidad, un paciente ingresa a terapia intensiva por múltiples motivos. Uno de ellos, como tu abuelito, son los problemas de infarto del corazón. Las terapias intensivas quirúrgicas actualmente reciben pacientes que salen de una cirugía extensa ya sea programada o de urgencias.

Los accidentados graves o que recibieron balazos por parte de quienes recibieron abrazos, también tienen que recibir atención en Terapia Intensiva. Para que estés menos tensa, Alondrita, te diré que estas áreas de los hospitales son lugares que cuentan con tecnología avanzada para monitorizar y tratar al paciente, recibir medicamentos especiales y se pueden realizar procedimientos como la colocación de catéteres que son tubitos que se le ponen al paciente para medir como están los signos vitales, administrar sueros y medicamentos y tomar muestras de laboratorio que guían el tratamiento. Pero sobre todo, tienen un personal de enfermería, médico y técnico altamente calificado, es decir, con postgrados y se mantienen siempre a la vanguardia.

Uno de los objetivos de la Medicina Crítica, que así también se llama, es la detección temprana de las complicaciones y solucionarlas, por ejemplo tu abuelito puede tener una arritmia, que es que el corazón haga como brincos o se descompase y eso quiere decir que estará mal. No hay que esperar que el enfermo esté muy grave, es mejor que esté en una terapia intensiva o en una terapia intermedia como prevención, al cuidado de un especialista en Medicina Crítica o Terapista para que reciba un tratamiento adecuado. Se puede requerir el auxilio de un ventilador mecánico, que sustituya la ventilación pulmonar, y entonces los pacientes tienen que ser intubados, no entubados como dices tú, Alondrita, y es porque el tubo con el que se les ayuda va dentro de la traquea. Estos pacientes requieren estar prácticamente anestesiados y se requieren medicamentos narcóticos. Por cierto, los médicos no deben guardar los chorritos que sobran de estas medicinas, aunque su hospital sea pobre y no haya para otros pacientes, porque llega la policía y los acusa de narcotraficantes y los meten a la cárcel.

Estadísticamente las terapias intensivas egresan más pacientes vivos y con calidad de vida adecuada que allá en los años 60 cuando ingresaban graves. ¡Mira Esculapito!, en el whats mi mamá me dice que ya sacaron de terapia intensiva a mi abuelito y se recuperará en piso y que tal vez lo den de alta en dos días. ¡Ya ves! Es que tu abuelito es de buena madera y recibió excelente atención.

