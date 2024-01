Opinión | Propósito: bajar de peso

¡Ya nomás otro pedacito de rosca! Dijo Cuquita o como le llaman los muchachos del barrio: Cuinita. Ya no más, porque dicen que no me podré subir a los juegos de Six Flags si el cinturón no me ajusta, tan fácil que es que le recorran un hoyito al cinturón, como le hice hoy por la mañana al que es accesorio innecesario de mi vestido. No te preocupes, le dijo Doña Mariquita, todo es cuestión de que te tomes un excelente té que te ayudará a perder el peso que lograste obtener a base de tanto esfuerzo durante estas fiestas decembrinas. Total, el maratón Guadalupe-Reyes ya lo aguantaste, y eso que ibas a trabajar muy temprano.

Bueno, pero a pesar de todo, uno de los propósitos de año nuevo que cada año se repite es el ponerse a dieta y bajar de peso, terció Esculapito, el interno o futuro médico que estuvo durante el mes de diciembre rotando por el servicio de endocrinología del Hospital General.

Por un lado para que se cumpla el propósito es necesario que haya una voluntad férrea, es decir que tu sistema de raciocinio esté bien centrado en el método que usaras para revertir los excesos de comida y bebida que tradicionalmente ocurren durante la época navideña. Lo más simple de racionalizar es lo siguiente: Tanto comes, tanto engordas. Luego entonces lo más simple es que dejes de comer, es decir, que disminuyas la ingesta y aumentes el gasto. La dieta que aprendí más simple fue la dieta de las “P” (pes), es decir reduce todo los alimentos que empiecen con “P”: pan, papas, pastas, pambazos, pasteles y pexis (refresco). Esto limita tu aporte de carbohidratos o azúcares, que son los más engordantes, además de todos los dulces y chocolates que te comiste durante las posadas con el pretexto de que te los había dado el Niño Dios.

Ahora, a partir de enero incluye más ensaladas, o simplemente lechuga. Puedes acudir también a una consulta con un médico o con un nutriólogo para que te informen de las cantidades y tipos de alimentos que puedes consumir, así como para que te descarten algún problema de tu tiroides, pues el hipotiroidismo o bajo funcionamiento de esta glándula, que está en la parte anteroinferior del cuello, puede producir aumento de peso y entonces, aunque modifiques tu dieta no bajaras de peso, aunque te esfuerces. A mi me dio eso que le dicen la vesícula y me operaron el año pasado, dijo Mariquita y desde entonces uso unos tés para no subir de peso. Aunque a veces siento que no son tan buenos, pues me dan unas diarreas que no salgo en todo el día del baño y a veces hasta en la noche no puedo dormir. También probé unos tés chinos, naturistas, de una hierba muy recomendada aún en Estados Unidos, aunque esa me trastornó lo del azúcar y el dotor me dijo que ya me estaba volviendo diabetis y pos entonces lo tuve que dejar. ¡Pero todo lo compro en una tienda “naturista”!

No siempre lo anunciado como natural es realmente beneficioso y de esos productos no hay evidencias claras de que sean buenos, pues no hay estudios serios o sea realizados con ensayos clínicos controlados como los que se realizan en el Hospital. Dijo nuevamente Esculapito. Hay estudios que apoyan el uso de nopal, crudo, en licuado, antes del desayuno y esos parecen controlar los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a no subir de peso. Claro que no se debe dejar el tratamiento que se tenga para el azúcar.

Hay que aumentar el gasto y eso se logra con ejercicio, pero eso lo dejaremos para la próxima charla porque ahora viene el baile después de la rosca, bueno entonces así aumentaremos el gasto de calorías y terminaremos con cálidos abrazos para desearnos un ¡Feliz Año Nuevo 2024!

