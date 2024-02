Opinión / Prehabilitación

Aún no salía de su asombro de que requería una cirugía electiva, cuando Alondrita se encontró con Don Cuino, cuyo sobrenombre original era Quino, pues se llamaba Joaquín Nolavado y aunque él decía que también era descendiente de andaluces, pues lo único cierto es que desde joven estaba muy “llenito” y con su tez blanca y sus mejillas rosadas, pues la raza no tardó en ponerle un sobrenombre extra.

-Me enteré que te van a operar, Alondrita- dijo con voz con tono de preocupación para que no pareciera que andaba de chismoso. ¡Fíjate que a mí también me quieren operar! Aceveró Don Joaquín o Cuinito (como de cariño le dice Doña Mariquita). Pero me programaron la cirugía hasta dentro de seis meses, ya ves como es ahora en los hospitales públicos, donde la atención es gratuita, pero pos te tardan mucho. No se preocupe le dijo Alondrita, primero, los doctores no lo quieren operar, usted se tiene que operar porque también esta enfermo de la vesícula como yo y segundo, mientras, puede usar ese tiempo en prehabilitarse. Será rehabilitarme dijo Don Joaquín. No, volvió a decir Alondrita, mientras se cumple el tiempo de su cirugía, puede llevar a cabo medidas que le ayudarán a que el trauma quirúrgico, bueno así me dijo el Cirujano General que me atendió, se reduzca y posteriormente se rehabilite mejor o sea su covalecencia sea más corta y en mejores condiciones, con una respuesta de su organismo mucho mejor, y que le permita reintegrarse pronto a su trabajo.

Bueno, eso de reintegrarme al trabajo pronto no me gusta, pero en verdad si no duro tanto incapacitado, pues no perderé el pago de mis comisiones y estímulos por asistencia y asiduidad y me darán el aguinaldo completo, no que la vez que me fracturé la pata, perdí muchísimo de mis ingresos. Ya ve Don Joaquín, primero debe de dejar de fumar esos asquerosos mentolados que le van a hacer más daño al pulmón y hasta puede que le caiga cáncer. Hágale la lucha a ya no fumar, al principio y curiosamente puede que tosa más, pero dejará de echar esa flema pastosa y que le puede tapar las vías respiratorias durante la cirugía, además si sigue con los problemas pulmonares, no lo podrán operar con rayo lasser, o laparoscópica, como me prometieron a mí, ya ve que para que le hagan a uno una cirugía de ese tipo pues también tiene que estar bien de los pulmones, porque puede retener el dióxido de carbono con que se infla la panza y entonces ponerse mal y tener problemas con el corazón, porque se usa anestesia general.

También puede hacer ejercicio, cuando menos caminar alrededor del jardín, así su sistema cardiovascular mejorará. Eso le ayudará a bajar de peso. Tampoco se ponga a correr maratón porque entonces se le lastimarán las articulaciones, sobre todo las de las rodillas, pero si puede hacer un ejercicio leve. Pero sobre todo debe controlar su dieta, y evitar lo que lleva la vitamina “ T”, o sea, tamales, tlacoyos, tortas, y otras delicias mexicanas. Además debe dejar la sal. Así se le controlará mejor la diabetes y su hipertensión, que apoco no sabe que yo sé que tiene usted.

Fíjese que esto de la prehabilitación no es tan nuevo, pero debería ser un programa que se incluyera en los servicios de salud, para antes de que lo operen a uno. Los diputados deberían proponerlo para las modificaciones a las leyes de salud, como parte de los derechos de los ciudadanos. El gasto sería menos que lo que se desperdicia en seguridad, ya ve Don Quino, que no atrapan a ningún narco. En fin Don Quino, póngase a prepararse para su cirugía, y obviamente esperamos que a ambos nos vaya bien. A mí me tocará un excelente Cirujano General con certificación, dijo Alondrita.

