Opinión | ¿Alguna vez te has sentido?

¿Alguna vez has sentido que estás creciendo y envejeciendo y tiemblas ? o, simplemente sigues en cama escuchando toda la noche tu respiración sin dormir, extrañando lo que aún no has perdido para que, cuando al fin despiertas te encuentras contemplando el mundo y crees que está devastado por lunáticos o tal vez por malvados y piensas que seguramente son desquiciados llenos de resentimientos, ira y molestia y, de repente, percibes que lo que pasa es que vives entre gente carente de amor y reconoces que, podrán tener poder, dinero y más, pero jamás, ¡Jamás! podrán tener una vida plena.

Así que ahora sabes que no importa cuántos amigos tienes o has tenido, no importa si tienes o no pareja, lo que importa es que en los momentos difíciles de vida tengas salud mental y a alguien cercano que te ayude a sobrellevar los cambios no deseados que la vida te da. Si durante años has mantenido relaciones estables de amistad, de matrimonio o de trabajo podrás comenzar a aprender algo nuevo, el secreto de tu vida es cambiar de rutina, tal vez no te será fácil y menos si te sientes solo, pero si logras mantener esas relaciones no lo estarás, por eso, busca los momentos, busca los amigos, busca las ocasiones, llévate bien con la gente y tu comunidad.

Si aún no sabes dónde está la diferencia. ¡Búscala! Búscala en la pasión con que haces las cosas, con la que te relacionas con la gente, con tu familia, con tu trabajo, porque esa pasión es la que te mueve y hace que los demás te perciban desde el corazón, goza lo que haces para crear el entusiasmo por la vida y contagia, se un canal de expresión, hipnotízate para hipnotizar sabiendo que no es la perfección lo que da el placer sino el gozo de hacer lo que haces, ya que si no disfrutas lo que haces aunque lo hagas perfecto, no lo disfrutarás.

Vive las oportunidades sin buscar ser perfecto, aprende algo nuevo cada día, habla desde el corazón para que la gente te escuche, lee el lenguaje de los demás y susurra, acaricia, no jales ni empujes a la fuerza, es más fácil susurrar o acariciar que gritar o hacer daño, cuando violentamos no avanzamos, avanzamos cuando usamos formas más gentiles y alternativas inteligentes, no castigues porque tus niveles de energía y las de los demás disminuyen, recuerda que las emociones recargan o destruyen, cuando amas recargas, cuando te enojas descargas o pierdes y adivina qué, si no tienes energía te paras, no puedes caminar y mucho menos trabajar, sin energía no puedes relacionarte y no tiene sentido la vida, no permitas que las emociones descarguen tu energía.

Elige tus sentimientos para controlar tus emociones y hacer que tu música interior suene y resuene armoniosamente, somos como guitarras empieza con la nota MI y termina con la misma nota MI, yo, mi, me conmigo para vivir armoniosamente, inicia el día orando y meditando, agradece al Universo o Dios el abrir los ojos cada día, deja de quejarte de tu país, de tu suerte de lo mal que estás y estamos y toma acción, sé tú actuando, mueve la energía para que las cosas sucedan y cambien, cada vez que agradeces la vida se encarga de regresarte lo que has dado, vigila tu mente, enfoca tus pensamientos a lo positivo, gobierna tu vida y cambia tu destino y el de tu entorno y país a través de la acción,

Si eres mujer recuerda que nos queremos vivas, libres y felices, dejemos el temor, temor a alzar la voz, a tener mejores condiciones de vida, no permitas que te quiten tanto porque llegará el momento en que te quitarán el miedo y revelarás lo que vives, di lo que piensas y sientes,escucha con atención y conecta contigo y tu naturaleza. Acepta que ¡hoy!, el mundo se mueve y tú, eres parte de ese movimiento y cambio, cambia tú y cambia tu país, decídete a ser y hacer, sal, vota, habla y si te decides envíame tus comentarios.

