Opinión | Quién no

¡Quién no camina como gato con cuidado por los tejados de la vida! con tantos dimes y diretes y públicas confesiones sobre quién manda en este mi adorado Mèxico.

Así que ahora sí tengo que aceptar que no sé nada de nada, que el tiempo se convierte en un misterio con secretos inenarrables del presente y el pasado y pasa tan lentamente como los sucesos que diariamente vemos, que si no estamos en guerra civil, a ratos muy seguidos pareciese que lo estamos y en este momento no estoy segura del misterio que es una eternidad, porque en ocasiones, así me siento, en la eternidad del no sé qué pasa y, aunque mi cuerpo es mortal y envejece cada día.

Cada día que pasa veo que somos tan frágiles como los acontecimientos se den y no importa la edad en éste y otros países para morir por ráfagas, no de viento, sino de rocío que no proviene del agua de la primavera que ya se anuncia con timidez y que tal vez por eso no se decide a asomar un sol radiante, aunque estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos y memorias quedarán, sobre todo en las generaciones jóvenes.

Residuos de ruidos que no han sido susurros silenciosos, de noche y de día, especialmente en ciertas ciudades y estados, rancherías y poblaciones de este mi lindo país, que a pesar de la sequía que no sólo es por escasez de agua, sino más bien por escasez de espíritu de quienes nos dirigen, los sucesos y las pequeñas o grandes historias que podrán contarse en un futuro dejarán entrever con sutiles detalles que aunque todo es pasajero y transitorio las huellas que se crean en niños, adolescentes y adultos permanecen y sólo entonces, tal vez, comprenderán que se viene a este mundo para trascender con amor y no con rencor, porque dia con dia, debemos hacer, por este nuestro mundo llamado país, algo por él, para dar y no tratar de dar, lo mejor de cada uno, lo mejor de mí con el fin de crear y dejar rastros positivos de mis y tus pasos antes de partir, para que no sólo se viva de intenciones y promesas fallidas.

Por eso, me gustaría que cada día nos saludaran por lo que empieza con ánimo positivo y no por lo que se fue o es inexistente con alegria y positivismo dejando rencores y enojos, porque a mí como a la mayoría de los mexicanos nos gusta más la esperanza que la melancolía o el enojo ajeno, nos gustan más los proyectos que los fracasos, sean presentes o pasados, nos gusta pensar y visualizar que siempre hay más vida y oportunidades por llegar cada sexenio, sabemos que estos años no han sido ni serán fáciles para elegir lo que nos convenga y haga mejorar, no es fácil con tantos y tantos tropiezos y vivencias donde ni el pinto ni el colorado han podido sacar al buey de la barranca, pero tal vez, este último ha sido un largo recorrido lleno de angustias, agravios, conflictos de lealtad, donde los que están y los que se han ido, los sobrios y los frugales ahora nos está cayendo el veinte y tal vez, tal vez, entendemos por dónde va la cosa y aquellos que ni así les cae el veinte de hacia dónde va la cosa.

Ni cómo ayudarles porque seguro es que lo que influye es lo que escuchan sin analizar, sin entender que se juega el bienestar de las personas porque no pueden comprender que el mundo cambia rápido, a veces tanto con tantas decisiones súbitas que nos afectan al presente y al futuro comenzando con un cuaderno nuevo manchado de tinta negra y con tinta sangre que no logramos entenderlas, decisiones que han representado oportunidades para mostrar nuevamente a un pueblo unido en sus reclamos de un Mèxico justo, un Mèxico cambiante junto con una parte de su población dispuesta a sacar lo que no sirve y dejar lo que es necesario para todos, estamos en el momento para juntarnos a pensar, a hacer, sentir, dar, amar. Para rebelarnos contra lo injusto y ser un pueblo libre, para ganar más consideración por los demás, para respetar y ser más inclusivos, más solidarios, para abrir la cabeza y pensar distinto.

Todo esto podemos hacer juntos por y en el amor a nuestro país, de que el mundo está cambiando, sí, no hay duda, por eso no te preguntes si es para mejor o no, porque no estás solo, somos parte del todo y serán los cambios en los que participes los que mejorarán tu mundo y al mundo, construye los amores y las relaciones que quieras construir, los amigos que elijas, las causas en las que milites, los tiempos que decidas tomarte para tí y para todos, no camines rápido ve al ritmo para que el tiempo pase y lo construyas y disfrutes y no que el tiempo y las situaciones pasen sin que las veas y después te lamentes de los que vives y dónde vives.

Así que en estos días , cuando todos corran, desacelera tu camino, observa tu entorno disfrutando lo que tienes, ve al parque, camina lento, mira el cielo, escucha los pájaros, observa a los demás y decide qué deseas para ti, tu familia y tu país, mientras reflexionas donde estás y a donde vas yo espero tus comentarios agradeciendo tu lectura. Dale la bienvenida a lo nuevo. Estás de estreno Siempre.

angeldesofia@yahoo.com.mx