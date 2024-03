Opinión | El reto de ser mujer

Eres mujer o tienes una mujer a tu lado? Eres afortunado en la mayoría de los casos, pues como en todo, pueden existir prietitos en el arroz, sin embargo el Universo al que yo llamo Dios, nos envía ángeles casi siempre vestidos de mujer llenas de amor, valor, compasión y positivismo que nos recuerdan que nunca estamos solos y siempre hay esperanza.

Ser mujer es un reto y lo ha sido siempre en diferentes versiones, hay quien es estricta y quien es más compasiva que estricta, hay quien ama sin pensar en ella misma, hay quien lo da todo sabiendo que jamás recibirá lo dado, hay quien nos regaña porque así fue educada pero probablemente con muy pocas excepciones habrá una mujer que no sea capaz de escribir y borrar aquello que, a pesar del dolor que pudo haberle causado la letra escrita por un hijo, un amigo o pareja, no lo haga.

Casi siempre estos ángeles disfrazados de mujer están aquí para guiarte y ayudarte a navegar a lo largo de esa jornada llamada vida, casi siempre son sabias, con esa sabiduría que da el amor, ese amor universal que se da sin esperar o pensar ¡qué vendrá después del dar!, las mujeres hilamos y deshilamos y volvemos a hilar los sueños propios y de nuestros hijos, escribimos, reescribimos y borramos las experiencias que vivimos, comprendemos que lo único que llevaremos en el viaje final es lo vivido, por eso procuramos vivir cada día y darle a cada día su lugar e importancia, las mujeres aprendimos a ganar y a perder, a crecer y descubrir que el tiempo es el mayor amigo o enemigo acorde a nuestra percepción, aprendimos que una o más canas y arrugas sólo significan el arte de ser mujer y saber envejecer sin ser viejas, aprendimos los silencios y cuándo silenciarnos, aprendimos a hablar claro y fuerte pero también a endulzar con palabras las penas o alegrías de otros comprendiendo que en los sueños y realidades ni se gana, ni se pierde, simplemente se vive.

Así que por eso y mucho más levanto este canto a tí, MUJER, porque ser mujer es:

Ser auténtica, tener sueños y temores, construir tus propios triunfos, amarte y ser amable contigo, ya que en el mundo y para el mundo eres única y lo que expresas es tu ser, lo que haces es por ser TÚ, con todos tus errores y aciertos, con amores y desamores, sabiendo que hay rincones propios que desconoces pero aún así, ¡ERES TÚ! Única, irrepetible, amable y compasiva, furiosa y enérgica, en ocasiones vulnerable al grado que tu integridad se desmorona y cuando despiertas encuentras la forma de volver a armarte y empezar de nuevo.

ERES madre, hija, compañera, amiga, trabajadora y en ocasiones el cansancio te obliga a parar, ¡porque eres mujer! Gritas, lloras y ríes a carcajadas, te enfrentas al mundo y te retiras de él cuando crees que ya no puedes más y te reencuentras y de nuevo caminas por senderos desconocidos que terminan siendo conocidos, te equivocas y aciertas porque tienes pensamientos, sentimientos y emociones que salen y el amor brota para tí y los demás, ¡porque eres mujer! Por eso ¡Yo! Me indigno al ver a las mujeres vejadas, las muertes inútiles, los cantos desolados y el llanto de tantos que pocos escuchan. ¡Porque soy mujer! Bailo cuando bailan y amo cuando me aman porque ¡yo, soy yo! y así me siento bien porque cada día invento algo nuevo para ser feliz y hacer felices a quienes me rodean, porque como mujer me destruyo, construyo y reconstruyo y mis sueños, esperanzas y miedos los construyo y abrazo porque soy mi propia dueña y me conozco íntimamente y al hacerlo puedo amarme y ser amable conmigo hablándome dulcemente para que lo que construyo dia con dia pueda darme el amor que tengo y en ocasiones desconozco, porque ser mujer es el reto de ser para hacer y ser feliz, y TÚ, ¿si eres mujer, iniciaste ya el camino? Mientras lo haces espero tus comentarios, agradeciendo tu lectura.

