Opinión | Cuando el río suena

Cuando el río suena es porque lleva agua con muchas piedras ni duda nos queda y ahora siguen los cambios con lo del fondo de pensiones y su destino así que como ciudadanos que creemos en la libertad y seguridad las verdades a medias no nos convencen, me pregunto si aún hay esperanza para una transformación.

Las estadísticas nos dicen que 11 mujeres desaparecen o son violentadas diariamente y 700 personas mensualmente no regresan a sus hogares en el país del nunca jamás, si seguimos así nos ponemos a llorar todos, todos tenemos deber de hacer cambios para despertar a un nuevo destino, abramos nuestra mente a otras ideas para dejar el camino de la ideología de líderes o partidos, para caminar por nuevos caminos construidos para crecer como personas ya que sin cambio, por doloroso que nos parezca el crecimiento se estanca, sin libertad no se vive y nos encontramos atrapados.

Deja la apatía y el conformismo para que la vida te enseñe el cambio para pensar y actuar, sigamos viviendo en el país del mundo de gente feliz, venzamos nuestra inconsciencia para seguir siendo felices, busquemos la felicidad a través del voto concienzudo este dos de junio. Si quieres transformarte y transformar tu entorno hay tres acciones clave para ganar batallas: INFORMATE de lo que es real y no medios datos, FORMATE para conocer la verdad a través del conocimiento de la realidad, tu realidad, porque la verdad no por ser desconocida deja de ser verdadera, ACTUA, ya que si no actuamos y no cambiamos nuestra apatía por acciones no es válido quejarse del resultado, recuerda: lo único que no se vale es no hacer nada, así retomemos nuestra historia personal y del país y démonos el tiempo para desatar los nudos que vivimos bebiendo los recuerdos como antídoto de memorias dormidas para recordar que en general todo pasará si lo dejamos pasar y la luz o la obscuridad están presentes.

Por eso, dejemos de correr dándonos el tiempo para vivir interesados en nosotros, en nuestro presente, construyéndolo para tener un mejor futuro con valores sin secretos reconociendo que las palabras verdaderas unen, no destruyen, escuchemos canciones que suenen en nuestra mente con armonía y nos hagan sonreír sin el ruido de la violencia buscando vivir como compañeros de vidas presentes, evita la obscuridad, si eres joven apoya el cambio, haz la diferencia sal a votar e invita a más jóvenes para no vivir en la obscuridad sin conocerla, busca la luz descubriendo las palabras que anuncien la llegada de nuevos y mejores tiempos y si logras encontrarlas escríbeme, mientras yo agradezco tu lectura.

