Opinión | Esta Primavera - Verano

Esta Primavera - Verano estará buena y caliente, no sólo por el clima sino porque entre elecciones presidenciales en Mèxico y los Juegos Olímpicos en París, el ambiente se tornará muuuy caliente, dos acontecimientos que añaden, el primero incertidumbre y tal vez conflictos, el segundo, un atractivo más a una ciudad que figura en los primeros puestos, cuando no en el top 1, de todos los rankings internacionales sobre preferencias de los turistas.

Las experiencias que ofrecen ambos países aun cuando son mundialmente opuestos en situación y realidades, son también muy símiles en cultura y su fama gastronómica, se dice que los parisinos no son precisamente el estandarte de la amabilidad, cosa en la que yo, personalmente difiero, pues en mis experiencias como visitante siempre he encontrado gente tan amable como la encuentro en Ciudad de México o Portugal, ciudades conocidas, tanto en lo gastronómico como en lo cultural por ofrecer una amplia gama de eventos gastronómicos donde deja de importarte si existe el pecado de gula y lo único que puedes decir es “de aquí soy”, donde lo que nunca falta son museos, pláticas culturales, conciertos y todo tipo de entretenimiento.

La majestuosidad de sus monumentos como la Torre Eiffel y la Torre Latinoamericana o Bellas Artes se comparan a la grandiosidad de templos como Notre Dame o el Sacré Coeur de Montmartre o la Basilica de Guadalupe y los Templos Franciscanos, convirtiendo a París y Mèxico en ciudades fotografiadas y filmadas hasta la saciedad. Si de moda hablamos París es además la gran cuna de la moda y el lujo, ciudad donde, en 1960, el británico afincado en Francia Charles Frederick Worth inventó la modalidad de presentar sus creaciones a través de desfiles para un público selecto, lo cuál permeo en otros países siendo Mèxico uno de ellos, sin embargo si en algo puede haber similitud es en los paros y desfiles de trabajadores molestos por las decisiones gubernamentales, tal vez también los mexicanos copiamos esas malas costumbres de interrumpir el tráfico o crear conflictos ante las muchas “aparentes” injusticias o acontecimientos sociales, por lo que los cambios de paradigmas se dan en el nuevo concepto impulsado tal vez por impotencia o desilusión.

Referente en lo gastronómico y en lo cultural, París es la gran cuna de la moda y el lujo y Don Porfirio Díaz se encargó de reflejar en nuestro país las buenas costumbres que aún persisten aquí, que, sin embargo, por la influencia del vecino país del norte tienden a perderse entre otras cosas con la famosa comida rápida y los cafés carrereados, sin embargo nuestras buenas costumbres familiares y gastronómicas con la T de tacos, tortillas, Tostadas y más siguen y tal vez usted se pregunte ¿de qué me hablan en este texto?, o, ¿a dónde vamos?, vamos a hacer un tour sobre conciencia para que no nos cuenten y cada vez que escuchemos algo sobre nuestros candidatos o las últimas resoluciones que por dedazo se están dando y avalando, podamos como mexicanos evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos caminando al no analizar las propuestas y las impuestas decisiones como las pensiones, la violencia y más, porque de qué unos y otros tenemos otros datos, no me queda duda, la duda que tengo es aué pasará si al votar regresamos a más de lo mismo que estamos viviendo actualmente, seguirán las mujeres violentadas, o las desapariciones o la impunidad y ahora con mayor fuerza ante una ley de amnistía ejercida desde el poder ejecutivo, o, ¡Dios nos agarre confesados! y conscientes de qué queremos y qué sendero vamos a recorrer y dejar a nuestros hijos y nietos.

Así que mejor hablemos de banalidades mientras podemosestrenar ropa y carros y casas y comida que nos gustan, al fin que qué tanto es tantito. Lo importante es dar el primer paso y ahora que tenemos quienes lo han dado, busquemos a quienes logren sacar lo mejor de nosotros mismos, demos ese primer paso que es el más importante en todo camino, ese que sin duda no te va a llevar de inmediato a dónde quieres o queremos llegar, pero, que nos asegura que juntos podemos recorrer el sendero que nos guiará al camino de la verdad y la justicia, ese primer paso que no te llevará de inmediato a dónde quieres pero que sin duda te sacará de donde estás ahora atorado, asegúrate de recorrer el camino con quienes persiguen tu mismo sueño de amor, armonía, familia, libertad y paz, personas y líderes que estén ahí para que con el ejemplo tengan la habilidad de sacar lo mejor de ellos y lo mejor de ti para lograr juntos a hacer lo imposible por cada uno de los ciudadanos y nuestro país, si ya decidiste dar el primer paso únete con tus comentarios. Gracias

