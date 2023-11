Minipíldoras para su salud | OH-DROGAS-DH

Las drogas deberían legalizarse, así las consumirían solo quienes gusten y no habría narcos, aseveró Mayito Loera, estudiante de Filosofía I en la prepa abierta. Las drogas siempre han estado legalizadas, le dijo el Lic. Justo Severo, y su legalidad va desde los usos y costumbres ancestrales hasta las nuevas legislaciones en donde la prohibición de sustancias ha hecho que se vuelvan más solicitadas y se cree un mercado donde a su alrededor se mueve una economía informal que permite influir, en otros países, en los resultados electorales.

Hacer una droga es muy fácil dijo Don Antonio Lavoise, químico que dice que desciende de académicos franceses y que siempre pierde la cabeza cuando alguien aborda un tema que le apasiona.

Iniciaremos por saber qué es una droga, la OMS, la define como: Toda sustancia, terapéutica o no, que introducida al cuerpo es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central y provocar alteración física o intelectual, experimentar nuevas sensaciones o modificar su estado psíquico. Las drogas dan efectos rápidos o efectos crónicos. Una de las legalizadas en todo el mundo y más antigua es el alcohol o etanol y que químicos y médicos reconocemos por que en su fórmula lleva oxígeno e hidrógeno, que se abrevia como OH. ¡Los buenos catadores podemos ver la calidad con que se elaboró! dijo el Dr. Esculapio Ticitl. Sin embargo, también vemos los efectos inmediatos de los excesos pues al acumularse en el cerebro, bloquea las células que hacen tener buen juicio y mantener la consciencia. En esto influyen la edad de quien lo toma, por lo que es frecuente que suceda en jóvenes que acuden por primera vez a los antros, y es igual para hombres y para mujeres pues ahora también las chicas tienen acceso a los bares o antros en los que en el siglo pasado solo se permitía varones y no podían entrar uniformados, refiriéndose a policías y militares, ni boleros.

El conocimiento indica también que no hay que revolver las bebidas y más si estas son dulzonas, pues el efecto del azúcar es mayor. La velocidad con que es ingerida una o varias bebidas también influye. Son clásicas las “aguas locas” conocidas por la desenfrenada juventud en las graduaciones, sobre todo en prepa. En las tabernas siempre ha habido “saca-borrachos” y ahora también lo hacen para evitar conflictos con la ley, lo que expone a los jóvenes a otros peligros además de la intoxicación, como agresión a las chicas. El exponer a un joven también puede considerarse que se está atentando contra su derecho a la salud. Sólo hay que dar una vuelta por la carretera a Ríoverde o por Himalaya para constatarlo.

Esto también puede ser encomienda para DH, esto último no es química, si no Derechos Humanos. Luego hablamos de los efectos crónicos y por lo pronto cuidado con las “fiestas” navideñas, preposadas, posadas y postposadas.

