Habrá concierto de piano y violín en el Francisco Cossío

Espectacular velada es al que se tiene programada este viernes 26 de julio a las 19:00 h, en el Museo Francisco Cossío, con la presentación de “Concierto de violín y piano” a cargo de Josué Guerrero Alvarado y Miguel Jiménez en el violín y a José María Espinosa en el piano, mismo que contará con entrada libre y cupo limitado.

Este concierto está lleno de pasajes con veloces semicorcheas y en el caso de las piezas de Mozart, se caracterizan por su naturaleza alegre, obras que originalmente fueron compuestas en el año de 1775 (cuando Mozart tenía diecinueve años de edad), junto con sus otros cuatro conciertos para violín.

Dentro del programa se encuentran piezas como: Sonata No. 3 en Do Mayor- J.S Bach, Capricho 24 La menor Paganini y Violín Concierto no. 3 in Bm, opus 61, entre otra que serán del agrado de todo el público que se dé cita en este magistral concierto.

Los 24 Caprichos para violín de Paganini son fundamentales en el repertorio violinístico, conocidos por su alta exigencia técnica y que se podrán apreciar este viernes en el recital del Museo Francisco Cossío.