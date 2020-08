Uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana tiene que ver con que uno de los atributos de Dios es su fidelidad. En 2 de Timoteo 2:13 dice: “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.” La Palabra fiel, significa “digno de confianza”, confiable, fidedigno, verdadero; y es que a pesar de quienes somos, todavía Dios permanece fiel; el versículo concluye diciendo: “Él no puede negarse asimismo”, es decir, esa es su naturaleza, ese es su carácter, así es como Él responde. Tratando de dejar esto todavía nos es claro que no podemos pedirle a la lluvia que no moje; al sol que no brille o caliente, al frio que no baje la temperatura; eso es imposible, porque esa es su naturaleza, eso es lo que los define, de esa manera fueron creados por Dios, y si no se lleva acabo, dejarían de ser lo que son; así mismo nuestro Dios, algo que lo define es su fidelidad, e insisto, su fidelidad no está determinada por quienes somos ya que dice el pasaje que si fuéremos infieles. ¿Quién de nosotros ha sido infiel?, si somos honestos, definitivamente todos hemos sido infieles, y muchas veces más veces de lo que quisiéramos reconocer. Si volvemos a la definición de fidelidad, nosotros no hemos sido confiables, hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos pecado de forma que a veces ni nos damos cuenta, pues no solo pecamos con lo que hacemos, sino también pecamos de pensamiento, palabra y omisión (El que sabe hacer lo bueno y no lo hace). Pero a pesar de ello, tengo buenas noticias para nosotros, Él permanece fiel, Él sigue siendo digno de confianza, Él sigue siendo confiable, fidedigno, verdadero, ¡Gloria a Dios!, gracias al Señor por ello, porque ese es su carácter, su manera de ser, eso lo define, y Él no puede ir en contra de lo que Él es. Amén.

Antes de continuar, no deseo animar a nadie a pensar acerca de tener en poco el pecado o una vida santa para Dios, eso es muy importante; pero qué dicha y qué gozo que podemos contar con la fidelidad de Dios, pues estoy convencido que a fin de cuentas eso es lo que nos va a permitir seguir adelante; pienso en lo que nos está tocando vivir, en lo personal las cargas, las angustias, el pesar, se han aumentado, El día de ayer un querido hermano perdió a su padre. Hoy en día estamos clamando a Dios para que Dios sane a hermanos que aquí y en otras partes están debatiéndose entre la vida y la muerte, unos por Covid y otras varias enfermedades, situaciones económicas, la incertidumbre, la violencia, la inseguridad, tantas cosas; y siendo francos, aunque la Palabra de Dios nos dice que el enfrentar diversas pruebas debemos tenerlo por sumo gozo, y aunque la Biblia dice que por nada debemos afanarnos, sino orar, rogar y agradecer, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, (Fil.4:1). La verdad es que no ha sido así, y reconozco mi pecado, y le pido perdón al Señor y le pido una vez más gracia; y algo que me anima que aunque yo he sido infiel, gloria a Dios, Él permanece fiel. Hay una ilustración que se llama “Las pisadas” donde en la orilla de la playa, en un tramo se ven un par de pisadas, y en los tramos más difíciles de su vida solo hay unas huellas… Por cual el hombre le dice a Dios:

Entiendo que cuando hay un par de pisadas vas a mi lado, pero cuando hay un solo par, quiere decir que me dejaste solo, que me abandonaste?, a lo que el Señor contesta: No hijo, en esas ocasiones yo te llevaba cargado, y claro que podemos confiar en ello, no importa cuán complicado y difícil sea lo que estemos viviendo y si por causa hemos sido infieles, nuestro padre celestial nos sostendrá, nos llevará en peso, pues Él permanece fiel, Él no puede negarse asimismo. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí

Calle Nube # 560

Garita de Jalisco

Tel.444-8-415387