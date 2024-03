¡Cristo es la Respuesta! | ¿Cómo responder a la Palabra de Dios?

El pasaje de 2do de Reyes, capítulos 22 y 23, habla acerca del rey Josías y del hallazgo del Libro de la Ley en el templo. Aquí podemos encontrar algunas cosas que son necesarias hacer en cuanto a cómo debemos responder a la Palabra de Dios.

La primera cosa que podemos ver en 2do de Reyes es: “Más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro”. Cuando el rey Josías supo del hallazgo del Libro de la Ley, se tomó el tiempo de escuchar las palabras del Libro; él no argumentó estar ocupado atendiendo otros asuntos y no tener tiempo para escuchar, él estableció sus prioridades, y fue escuchar la Palabra de Dios.

Uno de los problemas de nuestro tiempo es que tenemos tantas ocupaciones que no nos damos tiempo para escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio de su Palabra; y sucede que prestamos más atención a otras voces, incluyendo nuestro corazón, como dice en el libro de Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”. Es lamentable que tomemos decisiones basadas en nuestros sentimientos y emociones, y no conforme a lo que la Biblia nos enseña.

En 2do de Reyes 22:19 dice: “y tu corazón se enterneció”. La palabra “enternecer” significa: “suave” “sensible”, pero nuestra tendencia es que cuando vienen pruebas y dificultades, nuestro corazón se endurece. Dice en 9:4 “Él es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas; ¿quién se endureció contra él, y le fue bien?”; si tenemos un corazón duro, que no se conmueve con la Palabra de Dios, no nos puede ir bien, por eso cada vez que la oímos necesitamos pedirle al Señor un corazón suave que se conmueva, que tome en cuenta lo que dice. En Proverbios 19:3 dice: “La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón”. Muchas veces los quebrantos vienen a nuestra vida por causa de nuestra insensatez, por causa de nuestras malas decisiones, y luego nuestro corazón se irrita contra Dios; pero debemos aceptar nuestra responsabilidad y tener un corazón tierno para entender.

En 2do de Reyes 22:19 también dice: “Y te humillaste delante de Jehová”. La palabra humillar significa “doblar la rodilla”, “quebrantar”, “someterse”; y eso es lo que debemos hacer, primero escuchar teniendo un corazón que se conmueva y después humillarnos dejando aún lado la soberbia, el orgullo y no ser sabios en nuestra propia opinión. En Salmos 51:17 dice: “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios”.

¡Oh, que el Señor nos ayude a tener respuesta a su Palabra y recibamos así su bendición para nuestra vida!

