¡Cristo es la Respuesta! | La Necesidad De Un Corazón Perfecto

Por Víctor Hugo GUEL González

En 2 Crónicas 16, se nos dice acerca del rey Asa quien hace una alianza con el rey Ben-adab rey de Asiria, en el versículo 3 dice: “Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre; he aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa rey de Israel, a fin de que se retire de mí”. El rey Ben-adab consintió con el rey Asa y envió capitanes de su ejercito contra las ciudades de Israel y conquistaron Ijión, Dan, Abel-main y las ciudades de aprovechamiento de Neftalí. Oyendo esto Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó la obra. Entonces el rey Asa tomó todo el Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera conque Bassa edificaba, y con ellas edificó Geba y Mispa.

Hasta ese momento parecía que todo había salido bien para el rey Asa; sin embargo, continúa diciendo en 2 Crónicas 16:7 “En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él”.

Un corazón perfecto, no significa que no tiene error, que no se equivoca; el significado de perfecto es: completo, integro, entero; y lo que nos enseña este pasaje que un corazón perfecto, es aquel que busca a Dios en primer lugar. Nosotros debemos tomar esto muy en cuenta, y más teniendo la promesa que sus ojos contemplan toda la tierra, para buscar a aquellos que le buscan y lo ponen en primer lugar; el no hacerlo, es actuar locamente. En el caso del rey Asa, en lugar de reconocer su falta y arrepentirse delante de Dios, dice en 2 Crónicas 16:10 “Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto”. Pero en 2 Crónicas 16:12 “En el año treinta y nueve de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos”. Podemos ver que se le hizo una costumbre no buscar a Dios. Ahora, no es malo buscar a los médicos, pero no deben estar antes que Dios.

Que el Señor nos ayude y nos de la sabiduría de entender la necesidad de tener un corazón perfecto, que lo busque a Él en primer lugar. ¡Amén!

