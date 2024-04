Sexto lugar para Joss Garfias al arrancar la Fórmula 3 europea

En el legendario circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica se corrió la primera fecha de la temporada 2024 de la Eurocup-3, en la cual compite el potosino Joss Garfias, quien finalizó en la sexta posición.

Fue una complicada jornada inaugural para todos los pilotos de los distintos países que compiten en dicho serial, pues las condiciones climatológicas con intensas lluvias, impidieron que se realizarán las prácticas y la calificación, por lo que solo se disputó la carrera oficial y está también fue bajo un torrencial aguacero.

“Vaya que la sufrimos desde el viernes en las primeras horas en las practicas libres experimentamos piso mojado, posteriormente tuve un problema con la caja de cambios que no me permitió salir más tiempo a la pista, para el sábado las condiciones climatológicas no cambiaron mucho, por lluvia se canceló la práctica y las dos calificaciones de las carreras, esto obligo a arrancar por sorteo la primer contienda”, explicó el piloto potosino.

Cortesía / Joss Garfias

Y detalló “en la primera carrera pactada a 30 minutos, la lluvia obligó a que fueran solo diez minutos efectivos, tres vueltas para ser concretos, sin embargo, el auto se comportó de maravilla, arrancamos trece y terminamos sexto, nos sentimos sumamente cómodos. Luego para la segunda carrera de nueva cuenta el clima nos impidió rodar, se canceló todo, y nos quedamos con un sabor de boca agridulce, porque el resultado no era el que buscábamos, pero paladeamos el potencial del auto, el equipo está para pelear por victorias y contender por el campeonato”.

En cuanto a la segunda fecha de la temporada, está se correrá los días 18 y 19 de mayo en el circuito austriaco Red Bull Ring, ubicado en Villa de Spielbetg, cercado al poblado de Zeltweg, en el estado de Estiria, Australia. Tiene una longitud de 4318 km con 10 curvas y 2 rectas bastante largas, en las que el potosino buscará su primera bandera a cuadros del 2024.

Por último, señalar que la temporada 2024 consta de ocho fechas, con dos carreras puntuables en cada una, en los países de Bélgica, Austria, Portugal, Francia, Países Bajos y España.

EL DATO

Joss Garfias ahora corre para la escudería Saintéloc Racing, con sede en Saint Etienne, Francia.