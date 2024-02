¿Cristo es la respuesta! | Cristo, el amor y la amistad

Juan 15:12-15

En estos cuatro versículos de Juan 15, el Señor Jesucristo habla acerca del amor y la amistad.

En Juan 15:12 dice: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado”. Aquí, el Señor da un mandato acerca de amarnos unos a otros con el amor que Él nos ha amado. Y en el versículo 13 nos dice: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros al dar su vida en la cruz del calvario, pues dice Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Deseo aclarar que aunque Cristo murió por todos, solamente los que creen en Él, en su Persona y obra al morir por nuestros pecados, fue sepultado pero al tercer día resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre (1 Corintios 15:1 al 4) serán quienes tendrán salvación, perdón de pecados y la vida eterna; y como resultado de ello, tendrán una amistad con Cristo; pero hay que entender que quienes no reciben a Cristo, según dice en Juan 3:36 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”; estas personas tienen una clara enemistad con Dios.

Es a partir de nuestra salvación que no es otra cosa que aceptar el gran amor de Dios que envió a su Hijo para que pusiera su vida por nosotros. En Juan 15:14 dice: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”. Otra parte muy importante de nuestra amistad con Cristo, es llevar a cabo lo que Él nos manda. Los mandamientos de Cristo, los encontramos en la Biblia, y estos aplican a todas las áreas de nuestra vida en nuestra relación con los demás; en el trato de esposa y esposo, en padres con hijos, en nuestra relación con las autoridades, en nuestro trabajo, en la iglesia, incluso en cómo manejamos nuestras finanzas; en fin, en cada aspecto de la vida. Lamentablemente, hay quienes tenemos una amistad con Cristo por medio de nuestra salvación, pero en lo que respecta a nuestra obediencia, no estamos valorando esa amistad, pues hacemos las cosas a nuestro modo sin tomar en cuenta los mandamientos de Jesús, y por decirlo de alguna manera, estamos traicionando su amor y su amistad.

Finalmente, en Juan 15:15 dice: “Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer”. Otro aspecto de nuestra amistad con Jesús, tiene que ver con que siendo el Señor (Romanos 10:5), nos da a conocer todas las cosas que oyó del Padre, no hay secretos, no hay falta de comunicación, podemos estar seguros de que esto es muestra de la amistad de Jesús hacia nosotros; y que es para nuestro bien, para nuestro provecho; pues nos ama y también desea nuestra amistad.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí