Entorno empresarial | EL MANEJO DE LAS FINANZAS PERSONALES AL ESTILO DE LAS NUEVAS GENERACIONES

Es cierto que el dinero puede traer mucha felicidad, pero también causa mucho estrés. Pocas personas tienen un control firme sobre su economía personal y la mayoría de ellas no tienen una formación en finanzas personales que les pueda ayudar a saber cómo administrar su dinero.

Incluso las personas que nacen con riquezas no siempre saben cómo están sus deudas y su patrimonio así que no se sienta culpable si cree que no gestiona bien el dinero, o quizás es un poco olvidadizo con el tema de las facturas; lo importante es organizar el dinero antes de que posibles problemas puedan salirse de control y causar impactos que luego sean irremediables a nivel financiero.

Se necesita tiempo para resolver cualquier situación financiera. Puede aprender algo valioso de inmediato y empezar a hacer cambios desde hoy, pero ver una mejora importante y real puede tomar algunas semanas e incluso meses.

Por un cambio en el contexto sociocultural y los avances tecnológicos y médicos, se menciona que a partir de la generación de los millennials se observa un desajuste en el ciclo de vida, extendiéndose alrededor de 10 años más. Esto se refleja en la decisión de los jóvenes de permanecer en el hogar paterno, retrasar el matrimonio y demostrar menos inquietud respecto a la construcción de un patrimonio.

El estudio de todos estos temas incluye una gran variedad de factores que no son sólo financieros, sino psicológicos y de comportamiento humano, ya que el dinero, como sabemos, tiene un enorme componente emocional.

Precisamente por eso las finanzas personales son personales: lo que funciona para uno no necesariamente le sirve a otra persona.

Pero también nos debe quedar muy claro que el dinero no es todo en la vida y no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar lo que realmente es importante para nosotros. Pero sí tiene un impacto definitivo en la calidad de vida que obtenemos. Sin duda alguna. Tenerlo nos da mucha flexibilidad y nos brinda oportunidades.

Así, las finanzas personales son muy variadas y, sin embargo, podemos clasificarlas en cuatro grandes componentes que son:

1.-Tener claridad en lo que es importante para nosotros y, con base en ello, establecer metas y objetivos.

2.-El ahorro como condición necesaria para construir patrimonio.

3.-El crecimiento del patrimonio a través de la inversión. Como ya dijimos, el ahorro es necesario, pero no es suficiente. Si no lo hacemos crecer, perderá su poder adquisitivo con el tiempo. Por eso es tan importante aprender a invertir. No es difícil, pero también requiere cambiar nuestra manera de pensar. Mucha gente busca “el mejor instrumento” o “el mejor lugar”: esas son las preguntas incorrectas.

4.-La protección del patrimonio, tema que también se minimiza, sobre todo en un país como México en donde carecemos tanto de una cultura de previsión. Proteger lo que estamos construyendo y a las personas que amamos es básico y fundamental.

Todos debemos tener un plan financiero que incluya estos cuatro componentes fundamentales.

Finalmente, tener una estrategia que nos permita cuidar y proteger todo lo que estamos construyendo. No queremos que un viento en contra lo destruya