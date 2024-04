¡Cristo es la Respuesta! | El Remedio Para La Queja

Salmos 77:1 al 14

Por Víctor Hugo Guel González

En los primeros versículos del Salmo 77, encontramos al salmista Asaf diciendo: “Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia; alzaba a él mis manos de noche, sin descanso; mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, y me conmovía; Me quejaba, y desmayaba mi espíritu”. Sin duda era una condición crítica lo que estaba sucediendo en su vida pues al final del versículo dice: “Me quejaba y desmayaba mi espíritu”.

Es fácil caer en la tentación de quejarnos cuando las cosas no van bien, cuando nuestro deseo no se ve cumplido y sencillamente nos vemos haciendo nuestra voluntad. Pero podemos ver algunas cosas que el salmista lleva a cabo y que nos pueden ayudar a dejar la queja que es algo que Dios no aprueba.

En primer lugar, el salmista a partir del versículo 7 nos habla acerca de preguntas que se refieren al carácter divino de Dios, y dice: “¿Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah”. Si vemos detenidamente estas preguntas, nos vamos a dar cuenta que en cada respuesta será un “no”; así que en primera instancia, tengamos presente que el Señor no nos va a desechar, seguirá siendo propicio, nos seguirá teniendo misericordia, y sus promesas y su piedad estarán presente; eso debe de alentar nuestros corazones y nos ayudará a guardarnos de la queja.

En los versículos del 10 al 14, dice lo siguiente: “Dije: Enfermedad mía es esta; traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de JAH; sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino; ¿Qué dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas; hiciste notorio en los pueblos tu poder”. Algo que también nos ayuda a aliviarnos de la queja, es traer a la memoria las maravillas de Dios y recordar las cosas que en el pasado nos ha mostrado; su favor, su gracia, su misericordia. En lo personal, recuerdo el día que fui salvo, el día que recibí a Cristo como mi salvador, también la bendición que ha sido mi esposa quien ha sido la ayuda idónea que tanto necesito; otra cosa es la vida de mis hijas, que aunque no han sido perfectas, han sido buenas hijas; por mis yernos y mis nietos; hace poco mi nieta tuvo una enfermedad que puso en riesgo su vida y el Señor la sano; pudiera seguir dando gracias a Dios por muchas cosas, por nuestra iglesia, por los hermanos, por nuestro pastor, por la Palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Si algo nos debe alentar, es el pensar en el carácter de Dios y pensar en todas sus maravillas que Él ha hecho en nuestra vida.

