¡Cristo es la respuesta!

En Mateo 28, en los 3 últimos versículos, encontramos lo que se conoce como “La Gran Comisión” podemos ver que dice: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Para el cumplimiento de lo que se conoce como la gran comisión, comienza con que la gente por fe acepte a Cristo en su corazón, y esto es lo más importante pues la Biblia enseña que ese fue el propósito principal por el cual Jesús vino a este mundo, Lucas 19:10 dice: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido.” Ahora, ¿Qué es lo que se había perdido? “La relación del hombre con Dios” la cual se vio rota por el pecado desde el Jardín del Edén, por causa de Adán y Eva. Ahora, la única forma de que una persona puede reconciliarse con Dios es por medio de la persona y obra de Cristo Jesús en la cruz del calvario, no hay otra manera, ni por la religión, las buenas obras, la tradición o por ningún otro medio, solamente por fe en Jesús. Por cierto, la fe tiene que ver no solo en creer en Dios, sino también creerle a Él, lo que nos dice en su Palabra; allí radica la gran diferencia entre tanta gente que dice que cree en Dios, pero al mostrarles lo que la Biblia dice y enseña, simplemente no lo creen, esa gente necesita arrepentirse y creer en su Palabra, de lo contrario su alma se condenará en el infierno por la eternidad.

Ahora, también para los que ya creemos, lo más importante es que por sobre todas las cosas, sea una prioridad que nuestras vidas sean usadas para que otros reciban a Cristo como su Salvador; y cada vez que haya oportunidad les presentemos el evangelio para que sean salvos. Hay muchos cristianos que viven tan ocupados que se olvidan de lo más importante, y sí, a veces esas ocupaciones no son malas como el trabajo, la familia, el convivir con otros; pero insisto, eso no es lo más importante, pues aun la Biblia dice: “De que le sirve al hombre ganar al mundo, si su alma se pierde” Mateo: 16:26.

Que el Señor nos de la gracia de vivir sin olvidar qué es lo más importante.

