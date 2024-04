Gustavo Da Silva se despide del Atlético de San Luis: “no me arrepiento de nada”

Presente en la conferencia de prensa donde se anunció su despido al término del presente torneo, Clausura 2024, Gustavo Da Silva Leal lo tomó con calma y afirmó que se va agradecido por todo el apoyo recibido por el club y la oportunidad que le dieron de dirigir en el futbol mexicano.

“Hoy por la mañana comuniqué a los jugadores de mi salida, ellos ya están enterados de que el domingo tendremos el último partido juntos y lo haremos con todo profesionalismo".

Los sentimientos que hay en torno a mi salida son positivos, de agradecimiento a la directiva. Decir que en el club fui muy feliz como profesional y persona, esta directiva me abrió la posibilidad de trabajar en el futbol mexicano, de conocer el país y su gente. Fui muy feliz aquí en la ciudad, con la afición, siempre nos respetaron y apoyaron mucho. Además, aquí mi hijo creció y mi hija va a nacer en los siguientes días, y será una mexicana más como ustedes.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Por otra parte, estoy seguro que mi compromiso con la afición que hice desde mi primera rueda de prensa, de que salieran feliz del Lastras y tuvieran un equipo que los enorgullecerá, en parte se logró, y ese sentimiento hacía mi creo que es bueno, porque nos metimos por vez primera a una semifinal y de tres torneos, dos estuvimos en liguilla.

Creo que la historia que escribí en el Club fue muy bonita y no me arrepiento de nada de las decisiones que tomé, y sobre todo esa de quedarme aquí a dirigir y no unirme al América. Estoy seguro que fue la mejor cosa que pude haber hecho, porque se escribió una historia muy bella con jugadores, staff y directiva, que me gustaría agradecer y aprovechar este momento, para darles las gracias a todos.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Siempre he tenido como objetivo propio crear lazos fuertes, y así lo he hecho desde que estuve cuatro años en Fluminense, dos años con la selección de Brasil y, ahora estos dos años y medio con el Atlético de San Luis.

Siempre seguiré apoyando a los jóvenes futbolistas y aquí pude debutar a varios de ellos, con un futuro muy prometedor, y pude apoyar al sueño de algunos ya consolidados o en camino, que llegaron a selección mexicana. Así que salgo de aquí convencido de que hubo más cosas positivas que negativas, gracias a todos”, agregó.