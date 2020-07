¡Con Cristo!

El pan de Dios

Dios Cristo nos habla de sí mismo en Juan 6:32-40 de la Biblia, como sigue: “Mi Padre os da el Verdadero Pan del Cielo”.

En efecto, Cristo se refiere a El mismo con lo anterior: “Porque el Pan de Dios es aquel que descendió del Cielo y da Vida al Mundo”, y este “Mundo” somos todos nosotros, los seres humanos, por quienes este Pan Divino viene, porque Dios el Padre envía a Jesús, para que ninguno de nosotros se pierda por causa del pecado.” Por lo tanto, Cristo, el Pan de Dios llama a la puerta de nuestro corazón espiritual, y si le abrimos, y lo vemos como el Hijo de Dios, creyendo en El como Salvador, arrepentidos ante El de nuestros pecados, este Jesús nos perdona de inmediato y nos concede Vida Eterna a su lado en el Cielo, porque El nos resucita para siempre.

Cristo, nos explica que a El como Pan de Dios, lo necesitamos para no tener hambre espiritual, y para no tener sed jamás de sus santas cosas, siempre y cuando creamos en El; porque de tal manera nos ama Dios Padre como sus criaturas humanas, que nos da a Cristo crucificado en el Calvario, para que todo aquel que cree en Jesús, no caiga en el castigo de la condenación del infierno, mas tenga el premio de la vida eterna feliz y gozosa en el Cielo, según Juan 3:16.

Dios pone en cada criatura suya su Paz y Buena Voluntad para ir ante Jesús con toda seguridad, porque si así obedecemos las enseñanzas espirituales de Dios Padre, cuando vayamos a Jesús nos recibirá con todo su Amor, porque así nosotros, como enviados del Padre, Jesús “no nos echará fuera”, ya que El mismo así lo declara: “Porque he descendido del Cielo, para hacer la voluntad de Dios que me envió, y nadie se pierda”.

Estimado Lector: Cristo quiere que lo recibas como el Verdadero Pan de Dios que da Vida Eterna, y sólo necesitas decirle: “Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Dios los bendiga; y si el permite continuaremos el viernes siguiente. Mi teléfono: 815-39-73.