¿Volverán las eternas golondrinas a anidar las esperanzas de los mexicanos para estar en un país digno de vivir? Hubo un tiempo de antes, hoy, estamos en un tiempo de paso al mañana deseando que éste, sea más liviano. Algunos pensaron que vivíamos una situación insostenible en el país como resultado de gobiernos desfavorables para el desarrollo del mismo y entregaron su voto al partido actualmente en el poder con la esperanza de una transformación, sin analizar que el candidato venia y provenía de esas fuerzas que tanto les disgustaban, priistas que participaron el siglo pasado en el inicio de la izquierda en México, patrocinados y entrenados por el partido para armar trifulcas, modo de vida por más de cuarenta años y trampolín para las pasadas elecciones. Tal vez por eso el actual mandatario es reactivo, ¡qué se le va a hacer¡, habla sin medir consecuencias emitiendo frases que causan caos y dejan al país en posición económica desfavorable, frenando la inversión propia y extranjera como sucedió esta semana, donde una sola frase emitida en una mañanera hizo que el país perdiera la inversión de la empresa Iberdrola por 1200 millones de dólares y proyectos anexos, más, 50,000 empleos que se desvanecieron en un momento grave de la precaria economía nacional y personal de los mexicanos. En lo poco se ve lo mucho y en lo mucho se ve lo poco, dos años posteriores a la votación reflejan votantes y seguidores frustrados y decepcionados, frustración manifestada a cada momento en las actuales giras del señor, gente enojada y convencida que no se dio lo que esperaban, la violencia y corrupción siguen a pesar que se habla mucho y se ve poco, tú, como mexicano, ¿qué piensas de la no modernización acelerada del país?, ¿de la austeridad del mandatario y sus colaboradores, de la división creada entre mexicanos, de pagar más por electricidad y por haber adquirido paneles solares para ayudar al clima?, ¿de los nuevos empresarios millonarios entre los que se cuentan la familia del mandatario, de los contratos otorgados a los hijos de sus colaboradores que ocasionaron enfermedad al Director del Seguro Social, del menos 0 crecimiento económico? de las 153,000 muertes proyectadas por una Universidad americana por la ineficiencia en el manejo de la pandemia por el coronavirus, quiero creer que el presidente verdaderamente cree en la honestidad, pero, no es posible predicar con el ejemplo si ese ejemplo no se extiende a colaboradores y familiares enriquecidos mientras el pueblo come arroz y frijol, solo falta que diga como Chávez en Venezuela dijo: ¨y el que no quiera que se vaya para el otro lado¨ ya hay muchos mexicanos de ese lado.

¿Será por eso que las golondrinas ya no anidan con esperanzas en el país y éstas se están desvaneciendo? quien lo comanda parece no comprender que vivimos de esperanza y sin ella, solo queda soledad y vacío infinito.

Este país saldrá de problemas cuando en lugar de dar dádivas a los pobres más pobres les enseñen a pescar recuperando su dignidad, de nada sirve un Audi o un Rolls Royce en un pueblo donde no hay carretera, o tren donde solo se beneficien los potentados de la región y no su gente, o aeropuerto si la gente no puede volar, a nadie sirve que el presidente no profiera malas palabras si se creó una red de twitteros matraqueros como ejército de baja ralea en redes sociales dividiendo al país entre mexicanos y traidores a México, provocando un desgaste a la figura presidencial desquebrajada ante burlas y manifestaciones que rebasan el respeto y su integridad, generación de adultos y jóvenes que soñaban con un cambio deseando proyectarse en todos los medios del país, esperando que su destino llegaría volviendo suave lo malo, sabiendo que todo pasa cuando acaba, yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx