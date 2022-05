Un camino hacia Dios

Humilde muy humilde, abierto y como de cristal

Moisés Lira Serafín Art. 804

Los grandes santos no están exentos de luchas y crisis, al contrario, lo que los hace diferentes es su manera de afrontarlas y de vivir siempre confiando en Dios y no en sus propias fuerzas. El padre Moisés Lira lo compartió a sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, con la sencillez y sinceridad de quien sabe ser maestro y guía, sin ocultar su propia fragilidad, para como san Pablo poder decir en la debilidad se muestra la fuerza de Dios. Comparte a sus hijas:

«En Roma estaba yo por salirme de la Congregación. Le mande decir a nuestro padre Félix: “Ya no aguanto, no puedo” y hasta llegué a ver otras comunidades religiosas pero nunca en medio de todo dejé a Nuestro Señor, le decía yo “Tú lo sabes, si Tú no me ayudas, yo no puedo” Nada más la pura feme sostuvo y ¡Claro! Pasó la prueba. ¿Qué se necesita? ¡Más Dios, más Dios!»

Compartimos la respuesta del padre Félix, en la que deja ver que conocía a su primogénito y las recomendaciones que le da:

«Reverendo padre Moisés de Jesús, hijo mío muy amado en Jesús. Por sus últimas cartas, usted es el que más me escribe después de los padres Edmundo y Álvarez, y le he cogido más cariño, porque a veces se me ocurre, que está muy solo, con esa tremenda dificultad que tiene de acercarse al superior y de abrirse a fondo. Yo le pido y le suplico a mí Jesús se sirva hacer a mí querido padre Moisés tal como lo conocí en ciertas épocas, es decir: “Humilde”, muy humilde, abierto y como de cristal, modesto en todo y prudente en sus palabras, viviendo como el más pequeñito de todos.

Es entonces cuando estará más grande ante Dios y más querido de su Jesús. Esa ida a Roma lo ha hecho sufrir y ha sido una como prueba para usted. Yo, lo comprendo en sus cartas en las cuales, de veras, me ha tenido mucha confianza y muchísimo se lo agradezco. Pero ya verá que con el tiempo, le habrá sido muy útil, y mucho más de lo que se figura. Siga escribiéndome largo y dando cuenta de su querida alma. Su afectísimo padre que lo bendice y mucho lo ama en Jesús. Félix de Jesús. Misionero del Espíritu Santo».

El Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, hizo suyas y llevaba a la práctica todas las indicaciones de su fundador como venidas del representante de Dios en la tierra. Hoy el “Apóstol de la Bondad”, se encuentra en proceso de canonización, es decir, en proceso de ser reconocido por la Iglesia como santo, encomiéndate a su intercesión. Comunica los favores recibidos a: Oficina de la causa de beatificación y canonización Moisés Lira Serafín, M.Sp.S., tel: 444 813 2309; E-mail: causamoisesliraserafin@gmail.com