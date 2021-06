Un camino hacia dios

«Vivir en recogimiento, una solución a nuestros problemas», Moisés Lira Serafín

Art. 757

Después de los tiempos que acabamos de vivir en nuestro país en donde se definieron diversas posiciones políticas, seguimos en el mismo barco, una navegación hermosa y una nación de gente de buen corazón. Nos toca comenzar a remar para seguir el viaje, dar vuelta a la página y continuar con el trabajo que desarrollamos. Busquemos un mundo de oportunidades y no un mundo de lamentaciones y barreras porque esas las ponemos nosotros.

El padre Moisés Lira Serafín en su apostolado siempre resaltó los valores y la espiritualidad, la humildad, la alegría y el optimismo para seguir adelante. Esta semana el “Apóstol de la bondad” nos invita a que hagamos parte de nuestra vida, esa comunión con Dios, que nos sintamos alegres por ir de la mano con Él, como hijos pequeños, viviendo recogidos en nuestro interior para conocer y amar nuestra miseria, lo cual depende de Dios. El recogimiento depende de Dios y de nosotros. Para vivir como hijos de Dios, es necesario el perfecto recogimiento, darle la vuelta al mundo acelerado y disipado, ser congruentes, la vida que estamos viviendo tiene muchas aristas y una problemática muy seria inspirada por muchos factores, lo cierto es que tenemos crisis de distinta índole y estamos padeciendo serios estragos. La verdad es que siempre a estado a nuestro lado Jesús, para ser nuestro apoyo, quien fortalece nuestra fe, quien nos da la mano en los momentos más críticos, entonces no hay motivos para sentirnos solos, no hay motivos para no motivarnos, el padre Moisés Lira nos exhorta a ser firmes en nuestra fe.

México es un gran país y está nutrido por su gente, que es el corazón que late. Solidario siempre y dispuesto para levantarse y luchar, esto se debe en gran medida a la fortaleza de su fe.

Un alma recogida, decía el padre Moisés Lira, no debe temer, Dios la lleva y le da ese don de dones, que es el buen espíritu, y necesitamos contagiarnos de eso, necesitamos ser muy positivos en nuestro andar, veamos lo hermoso que es tener vida, hoy ya muchos nos dejaron, ya no están con nosotros, pero nosotros seguimos de pie, aporreados si es posible pero de pie con la cabeza firme y la frente en alto, porque nuestro Padre Dios nos acompaña.

Quien no tiene recogimiento, no tiene a Dios, no tiene nada. El recogimiento no es letra muerta, una vez puesto en práctica nos permitirá ver como nuestra vida. Si somos recogidos, Dios nos dará la hermosa luz de saber conocernos y de amar nuestra miseria para esperarlo todo sólo de Dios. El “Apóstol de la bondad” un hombre del pasado, vivo hoy en el presente nos da la pauta a seguir para que crezcamos individual, familiar y socialmente, y así juntos, y de la mano de nuestro Padre Dios, hagamos de esta gran nación nuestro mayor orgullo