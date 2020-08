Un camino hacia Dios

« ¡Ánimo, no estamos solos! Dios nos acompaña ». Moisés Lira Serafín

Oscar Segura Rodríguez

En los últimos tiempos la vida nos ha transformado toda la cotidianidad, será el parteaguas para vivir de forma distinta, nuevos hábitos, nuevos esquemas de trabajo, nuevos cuidados en la salud y enfrentar el reto de salir adelante ante la crisis económica y social que hoy asola toda la población. Nos queda darnos ánimo, estar alertas, sacar la pasión y buscar la cercanía con Dios omnipotente.

El padre Moisés Lira nos invita a hacer maravillas: “El secreto es no detenernos demasiado en las dificultades, sino abandonarnos amorosa y confiadamente en las manos de Dios”. Eso es lo que debemos hacer ante esta tempestad que se vive a nivel mundial, acercarnos a Dios y abandonarnos a Él, veremos que podremos obrar maravillas, sólo Dios lo puede todo, con sencillez y humildad de niños. Hoy lo vemos con los profesionales de la salud, Dios a través de ellos, están haciendo maravillas y grandes esfuerzos por salvar vidas.

A nosotros nos queda apoyar fortaleciendo la fe, abandonar todas las dificultades, mirarlas y considerarlas en Dios, Jesús lleva a los pequeños y los conforma con Él mismo y siempre en el sufrimiento de un modo o de otro. Él vive en los pequeños y los pequeños en Él, Él sabe lo que hace, creamos y dejémonos hacer como niños. Hoy necesitamos de este acompañamiento ante el escenario de dificultades que solo Dios nos va a ayudar a sortear. Porque de la mano con Él saldremos adelante con firmeza y entusiasmo.

El “Apóstol de la Bondad” ante este monstruo conflagratorio de salud y económico nos invita a que le digamos a Jesús con sencillez de hijos que nos quite todo lo que quiera, que sea haga solo su voluntad, debemos vivir en un total abandono y gran confianza, viviendo en intimidad con Él, seguros que nos recompensará.

A Dios no le gusta que sus hijos sufran, pidamos a nuestro Señor, ser totalmente de Él en Espíritu y en verdad. Siendo fuertes espiritualmente vamos a poder saltar las barreras que hoy tenemos todos en nuestros escenarios, fuertes para salir adelante, sólidos y motivados para sacar a nuestras familias a un mejor bienestar y para hacer mejor a esta sociedad mexicana.

“Todo nos podrá faltar, excepto Jesús, Él no nos deja, imposible, así seamos como seamos, estemos como estemos, vayamos con Él y no nos apartemos de Él ni por dentro ni por fuera, Dios no nos rechaza creámoslo firmemente. Jesús nos ama y no nos abandona, seamos fieles, aunque sintamos lo que sintamos”, el padre Moisés Lira Serafín un hombre del pasado hoy vivo en el presente, nos expresa esta palabras de aliento, de seguir para adelante sin ver atrás con la frente en alto aunque vengamos lastimados por algún acontecimiento de esta pandemia, siempre tomados de la mano de Dios ya que Él nos dará fortaleza e iluminara nuestros caminos.