Un camino hacia Dios

«En todos los detalles de nuestra vida, ver a Jesús», Moisés Lira Serafín Art. 753 Teresa Eugenia García Castro

Como resolución práctica cuando algo nos preocupa o inquieta, el padre Venerable Siervo de Dios padre Moisés Lira Serafín, propone tener confidencias con nuestro Señor Jesucristo, antes de tenerlas con cualquier otra persona, expresa: «Es más perfecto ir con nuestro Señor primero, antes de ir con alguien, antes de detenernos en los pensamientos id con Jesús y ofrecedle todo para no preocuparnos, lo cual sería detenernos en nosotros mismos».

Aún más, quiere que tengamos vida de Dios, no vida solamente humana, les pide a sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, y que muy bien hoy podemos aplicar a todos los que queremos vivir como hijos muy amados de Dios, dice el padre Moisés: «Jesús quiere de vosotros vida divina, no vida racional. Quiere prudencia divina, no prudencia humana. Así como en el orden material una persona inteligente luego se le echa de ver que es inteligente, porque manifiesta su inteligencia, y una gente que es tonta, luego se ve, así quiero que se manifieste en vosotros la vida divina, que manifestéis en vuestra vida una vida divina, como que sin querer vosotras manifestéis lo que tenéis en el fondo de vuestra alma.

Os quiero llenos de Dios, que ni siquiera por tentación manifestéis la vida humana, no, no quiero eso. Yo me desconcierto de esas personitas. En cualquier detalle luego se ve cuando es prudencia humana, reflexión humana. Ver esto en vosotros me espanta.

Bien podréis comprender a vuestro Señor. Diréis: Pero es que no me doy cuenta, no entiendo, no sé este punto. Precisamente es lo que quiero que, sin que vosotros lo pretendáis expresamente, salga esa vida de Dios, y no la vida humana. No digáis que es trabajoso. No es difícil, esto es una ilusión, pues es fácil.

Quiero que os pongáis en el camino de llenaros de Dios, de vivir en toda su intensidad la vida de Dios. Tantas almas que me dicen por aquí y por allá que les hable de Dios; luego me dicen: Háblenos y díganos cómo se llena uno de Dios. Les digo y me entienden, me comprenden y lo ponen en práctica».

Hoy por hoy el padre Moisés nos invita: «En todos los detalles de nuestra vida, aún en los más insignificantes, ante todo, ved a Jesús».

