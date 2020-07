Paren el mundo, me quiero bajar

Paren el mundo que me quiero bajar ante tanta incongruencia y sucesos acontecidos y por acontecer, entre un nuevo temblor que sacudió parte de nuestra República e impactó la poca tranquilidad de la mayoría de los ciudadanos uniéndose a la crisis de la pandemia que aunque nos digan que ya pasó de color rojo a naranja, los muertos y contagiados no cesan, sin ¿tal vez?, no superar la cantidad de muertes por violencia que sufre el país, entre las cuales se encuentran aquellos que cayeron en el peliculesco ataque contra el Titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch días antes de la celebración de un año de la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué resultados observamos con esta Guardia cuando la violencia no para en el país? Y sigue el reparto de culpas, especialmente al gobierno de Guanajuato, como este es un país donde se venera a las madrecitas y entre mamás nos encontramos, no se da la misma respuesta a la violencia en Sinaloa que en Guanajuato y el Presidente señala que en Sinaloa se atendió a la petición de una mamá para evitar catástrofe estatal mientras en Guanajuato se acusa de soborno y corrupción y los ciudadanos saben que la realidad es, que la violencia como la pandemia no paran y continúa ante tantos atentados y muertos que se extienden a las cárceles de nuestro país, lo bueno es que el Gobernador de Guanajuato puede estar tranquilo, pues ya dijo el Presidente que no lo dejará, me pregunto si le llevará abrazos para bajar balazos.

La economía se cae y el costo del Tren Maya se eleva de manera abrumante sobre lo programado en el proyecto original por complicaciones técnicas no previstas – me suena a Santa Lucia -, y como dijo Don Teofilito, la economía en el país no repunta ni repuntará mientras los apoyos económicos sean nulos, sobre todo a las MYPyMES quienes facturan en promedio un millón de pesos al año cada una y representan el 70 % de los empleos en el país, pero el Presidente apuesta al famoso T-MEC como solución a nuestra economía desconociendo que habrán más restricciones y limitaciones en el tema laboral que las existentes en el TLCAN, aunado al poco asertivo manejo de la economía nacional es obvio, que a pesar que vea este tratado como tabla de salvación, la economía mexicana tardará un buen tiempo en recuperarse. Ante todo esto me pregunto qué opinaría el López Obrador opositor al régimen sobre esta reunión en Estados Unidos, ¿se notarían las ofensas del presidente de la Unión Americana a los migrantes?, especialmente mexicanos, ¿estaría de acuerdo en permitir violar la regla de oro de acudir a la Unión Americana en tiempos electorales?, ¿de comprometer la soberanía? ya que como dice el Gobernador de Michoacán, la soberanía se respeta y en este momento, la carrera por la presidencia en la Unión Americana, buscando Trump la reelección, se encuentra sumida entre un coronavirus que no cede, un estallamiento racial que no para, una lucha entre blancos y negros, policías en jaque mate por situaciones de abuso de poder ejercida por algunos mientras otros que si cumplen su deber pagan los platos rotos, manifestaciones y destrozos de esculturas y personajes de la historia queriendo cambiarla con estas manifestaciones, sin reconocer que la historia es eso, ¡historia¡ y los hechos vividos se dieron en situaciones diferentes a lo que se vive actualmente y de todo esto, la conclusión es, una pérdida real de valores y principios fundamentales, tal parece que ahora si allá como acá, habrá que dar abrazos y pedir permiso para ejercer la autoridad y para acabar de rematar la semana, el uso del Twitter es contagioso y no solo Trump crea polémica en su contra, acá la esposa del mandatario tuvo la feliz ocurrencia de proferir no asertiva respuesta en su cuenta de Twitter desatando polémica fuerte, por eso y más hagamos consciencia, reflexionemos y actuemos para terminar todas las crisis que estamos pasando, mientras yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx