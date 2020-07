Imagen, Estilo y algo más

Protocolo para conferencia o seminario virtual

Es usual que cuando nos invitan a presenciar una conferencia, un diplomado, un seminario o congreso, no sepamos varias puntos que son importantes de tomar en cuenta, comencemos con la vestimenta, dependiendo si es por la mañana y por la tarde o solamente en la mañana o por la tarde, debemos llevar un atuendo que nos haga sentir cómodas, si pero al mismo tiempo, elegantes y de acuerdo a la ocasión, al evento en cuestión. Esto si es presencial.

Pero ahora en esta época de pandemia ya se ha vuelto de lo más normal, común y corriente el hacer enlaces por las diferentes plataformas de las redes sociales como Zoom por ejemplo y vemos de repente que los participantes, como están en sus casas, no les importa el atuendo, los modales, lo que estén tomando, etc. Hasta ya ventanearon a varios diputados por estar en paños menores transmitiendo y otros desde sus aposentos.

Es importante el clima, si está haciendo mucho calor, como en esos días en nuestro estado, es bueno tomar en cuenta, que en varios de los salones a donde acudimos a los eventos cuentan con aire acondicionado, por lo que es importante llevar un sweter o chamarrita ligera porque estaremos muriéndonos de frío y cuando salgamos, esos cambios bruscos de temperatura nos pueden ocasionar grandes problemas de salud. Importante, vista en tonos discretos y no utilice faldas o vestidos muy cortos o demasiado escotados. Por lo general cuando arribamos al lugar, siempre cuentan con un tablón que es utilizado como mesa de registro, es importante no amotinarnos, preguntar si hay una fila, si están formados y entonces proceder a registrarnos.

Es de muy mal gusto, que uno como invitado y participante al evento lleve, a manera de lunch algo de comida. Por lo general siempre le tienen preparado lo que conocemos como un coffee break ya sea sencillo o con servicio continuo en donde le sirven, café, galletas, pastitas, refrescos y algo de botana seca. Evite tomar más de 3 galletitas, hay quienes se sirven de 8 a 10!!! Y ahora en las transmisiones virtuales se la pasan comiendo, tomando y fumando a la hora de la transmisión. Debemos de tener cuidado. Durante el evento en ocasiones, no podemos dejar de bostezar, hágalo discretamente no extendiéndose ni derramándose como contorsionista en su silla. El celular es cosa aparte, es sabido por todos que es un elemento indispensable, si, pero no en este tipo de eventos, deje su teléfono en vibrador y no conteste llamadas dentro del salón, si fuera muy, pero muy importante es preferible que salga del recinto.

Me despido con la siguiente reflexión: “Hazlo ahora, algunas veces el después se convierte en nunca”.