Espacio Tec | Retos gerenciales para el 2024

Dra. Mariana Cordova Contreras

Profesora de planta en Gestión y Liderazgo

Cada inicio de año nos exige a todos un proceso introspectivo para saber sobre qué aspectos debemos focalizar nuestros esfuerzos para cumplir con las metas gerenciales, pero fundamentalmente nos obliga a reconocer cuales son las áreas prioritarias sobre las cuales debemos seguir trabajando y aquellas sobre las que debemos empezar a desarrollar estrategias que nos permitan sobrevivir a un entorno cambiante diverso y complejo. No es fácil en un entorno plagado de incertidumbre tener que decidir sobre que trabajar como base para nuestras planeaciones anuales, sin embargo, creo que hay siete aspectos claves que nos dan luces sobre que debemos priorizar para afianzar y desarrollar nuestros equipos de trabajos.

El primer punto definitivamente tiene que ser seguir apostando al bienestar de nuestros trabajadores, la salud mental es un tema fundamental que debemos seguir cultivando y que debe seguir permeando en el diseño de nuestras estrategias de crecimiento, desarrollo y evaluación de nuestra gente. El segundo punto es seguir abriéndonos a modelos híbridos de trabajo, en donde premie la flexibilidad horaria y aunque no es aplicable a todas las áreas de la organización, nos permita ver donde se puede convertir en una ventaja competitiva. La tercera es el liderazgo, se requieren liderazgo con amplitud de criterios y mayores niveles de empatía, que puedan manejar la interculturalidad y la multi generacionalidad de los equipos de trabajo sin que esto se traduzcan en conflictos de comunicación que imposibiliten el trabajo de equipo y la sinergia. Por otro lado, que sepan incorporar los temas de diversidad e inclusión no como un tema aparte, sino que quede transversalizado en la misión y en la planeación estratégica de las organizaciones. El cuarto punto es la analítica de datos, este es un activo super valioso para las organizaciones no solo en la elaboración de proyecciones si no en los procesos de toma de decisiones, en una herramienta cada día más necesaria que nos permite entender con mayor claridad el entorno pues nos proporciona información valiosa de nuestro público. En quinto lugar, tenemos la incorporación de la inteligencia artificial en nuestros procesos, con ella no solo lograremos mayores niveles de optimización sino podremos mejorar la experiencia al cliente que es una de las metas principales de las organizaciones. En sexto lugar que la planeación estratégica y el diseño de metas sea realistas y maleables a procesos de cambio sin que esto afecte la capacidad productiva de la empresa. Y por último, pero no menos importante seguir capacitando a nuestra gente en habilidades blandas lo que redundara en mejorar los canales de comunicación y por disminuir los conflictos dentro de los equipos de trabajo. Se deben retomar los espacios de conversación y frenar un poco el exceso de uso de aplicaciones de mensajería que cada día complican la comunicación al no ser posible identificar la emocionalidad e intencionalidad del interlocutor generando mal entendidos y fracturando las relaciones interpersonales de nuestra gente.

Recordemos que estamos en una transición en donde seguimos aprendiendo a diario como ser mejores personas, equivocarnos es un hecho seguro lo importante es el aprendizaje obtenido.