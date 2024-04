Espacio Tec | Retiro Digno: Reflexión sobre el sistema de pensiones actual y el futuro de los millenials

Nuria Rojas.

Hace algunas semanas me encontraba en una cena y uno de los comensales comentó lo caro que hoy en día es adquirir una vivienda, el resto de la conversación giró en torno a la cantidad de obligaciones financieras que como generación tenemos y la precariedad general de los salarios; adquirir una vivienda o comenzar una familia son milestones en la vida que cada día ocurren a mayor edad.

Esto además complica la ecuación que busca lograr nuestro bienestar financiero si agregamos que nuestra generación debe preocuparse por ahorrar para el retiro de manera individual; algo que desafortunadamente no estamos acostumbrados a realizar pues somos la primera generación que debe realizar esto.

La Ley 97 que introdujo el nuevo sistema de pensiones fue ajustada para permitir el incremento gradual en el ahorro individual y con ello incrementar los cálculos que hasta antes de ella se situaban en alrededor del 30 al 50 por ciento del último ingreso, los nuevos cálculos después de estas modificaciones estiman hasta un 70% del último ingreso.

A esta discusión no quisiera agregar las propuestas gubernamentales sobre la reforma al artículo 123 para el aumento de pensiones pues no se cuenta con el suficiente sustento para evaluar si es posible, sostenible y realizable.

Es por eso que me atrevo a decir que el futuro es alarmante y lo que se ve de manera general en la población es esta falta de preocupación, quizá por la falta de conciencia. Lo anterior me lleva a pensar en cuántas personas estarán en condiciones de precariedad el día de mañana, con la esperanza de vida incremental y la disminución de la población con hogar propio. A pesar de los esfuerzos por aumentar gradualmente el porcentaje de contribución a las cuentas individuales, considero que, como trabajadores debemos pensar en que ésta no será la fuente principal y suficiente de ingresos.

¿Qué propongo ante esta situación? Mi recomendación se dirige a dos vías que el día de mañana te pueden complementar la pensión de tu AFORE:

1) Debemos pensar en adquirir productos complementarios para la etapa de retiro como los planes personales para el retiro (PPR) que además son deducibles de impuestos (esto te lo comento porque nos encontramos en el mes de la declaración anual de personas físicas, ya sea que ya cuentes con uno de ellos o que estés pensando en adquirirlo).

2) Busca generar nuevas fuentes de ingreso, anteriormente, la población moría trabajando. No te asustes, el trabajo no es malo y por eso sugiero fuentes alternativas; un emprendimiento o la manera de vivir de tus inversiones o rentas. Generar dinero no debe estar relacionado con el trabajo físico y desgaste. Hablando del futuro del trabajo, cada día hay nuevas herramientas y oportunidades que a través de la tecnología nos permiten crear fuentes de ingreso, incluso durante las últimas etapas de la vida. Comienza a generar estas oportunidades para tu yo del futuro.

Te invito a pensar en tu yo del futuro, ya que estoy segura de que nadie más lo hará.

Semblanza:

Nuria Rojas, Ph.D. Profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey en la Región Monterrey e Investigadora del Grupo de Investigación sobre Diseño Organizacional y Cultura